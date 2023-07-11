Глава РЭО Буцаев: Утилизация электролома должна производиться в 11 этапов

В компании напомнили, что в стране каждый год образуется свыше 1,5 млн тонн электронных и электрических отходов, из которых лишь 5% перерабатываются. При этом концепция экономики замкнутого цикла предполагает, что как можно больше отходов должно быть переработано во вторсырье, которое затем будет использовано в процессе производства новой продукции.