Глава РЭО Буцаев: Утилизация электролома должна производиться в 11 этапов

Posted Сегодня, 14:14
Published Сегодня, 14:14
Modified Сегодня, 14:14
Updated Сегодня, 14:14
Генеральный директор РЭО Денис Буцаев отметил, что, согласно приказу Минприроды РФ № 173, регламентировано: «процесс утилизации ОЭЭО должен производиться с применением 11 технологических процессов. Положения данного документа нацелены на формирование рынка переработки электролома с добросовестными участниками». Об этом пишет transsibinfo.com.
Глава РЭО указал, что в эти процессы вошли сортировка по видам отходов, разбор и сортировка по компонентам, удаление внешних кабелей и проводов, а также рекуперация и извлечение из отходов различных компонентов, в том числе содержащих опасные вещества.
Так, утилизация холодильников включает рекуперацию холодильного агента, который можно будет направить на рециркуляцию — повторное применение после восстановления — либо уничтожить, если холодильное оборудование с озоноразрушающими веществами.
Особенностью переработки телевизоров и мониторов является утилизация электронно-лучевой трубки с люминофором.
Также в РЭО отметили, что в приказ вошел и ряд других технологических процессов, таких как выявление исправного оборудования, а также элементов, пригодных для восстановления и повторного использования, извлечение элементов, содержащих опасные вещества, измельчение полимерных и других компонентов, в том числе при помощи дробильного оборудования.
Более того, к вышеперечисленным процессам отнесли получение вторичного полимерного сырья, подразделяя его по видам материалов для дальнейшей утилизации, а также получение вторичного неметаллического сырья, вторсырья, содержащего металлы, и разделение его по видам материалов.
Приказ также регламентирует, что заводы по утилизации должны быть оборудованы системой весового контроля поступающих, а также образуемых на объектах отходов и массы, получаемой из отходов продукции.
В компании напомнили, что в стране каждый год образуется свыше 1,5 млн тонн электронных и электрических отходов, из которых лишь 5% перерабатываются. При этом концепция экономики замкнутого цикла предполагает, что как можно больше отходов должно быть переработано во вторсырье, которое затем будет использовано в процессе производства новой продукции.