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Финляндия возобновила закупку российского СПГ после трехмесячного перерыва

11 июля 2023, 08:17
По информации, предоставленной EADaily, Финляндия возобновила закупки сжиженного природного газа (СПГ) из России после трехмесячного перерыва. В начале июля была отправлена первая партия СПГ в Финляндию, пишет Pravda.Ru.

Однако не сообщается, является ли это полноценным восстановлением экспорта в Финляндию. Весной 2023 года поставки газа с завода «Криогаз Высоцк» для финских компаний были приостановлены.

Глава «Новатэка» Леонид Михельсон объяснил, что «Газпром экспорт» столкнулся с проблемами оплаты за поставки СПГ, и это проблема, которая затрагивает «Новатэк». Дополнительная информация о возобновлении полноценного экспорта в Финляндию не приводится.

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