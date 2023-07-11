Финляндия возобновила закупку российского СПГ после трехмесячного перерыва

Posted Сегодня, 08:17
Published Сегодня, 08:17
Modified Сегодня, 08:19
Updated Сегодня, 08:19
Однако не сообщается, является ли это полноценным восстановлением экспорта в Финляндию. Весной 2023 года поставки газа с завода «Криогаз Высоцк» для финских компаний были приостановлены.
Глава «Новатэка» Леонид Михельсон объяснил, что «Газпром экспорт» столкнулся с проблемами оплаты за поставки СПГ, и это проблема, которая затрагивает «Новатэк». Дополнительная информация о возобновлении полноценного экспорта в Финляндию не приводится.