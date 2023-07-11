Аномальная жара до +40 градусов в Тюменской области

По данным «Росгидромета», в Тюменской области местами ожидается опасное явление — сильная жара, когда температура воздуха поднимается до +36 градусов и выше. В некоторых районах при грозе можно ожидать порывы ветра силой 15-18 метров в секунду. Также в отдельных местах есть высокий риск пожаров, который соответствует 4 классу по шкале Нестерова. Иногда возможны грозы, пишет ФедералПресс.