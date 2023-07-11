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Published Сегодня, 08:33

Modified Сегодня, 08:35

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Аномальная жара до +40 градусов в Тюменской области

11 июля 2023, 08:33
В данном регионе объявлены оранжевый и желтый уровни погодной опасности. Причиной этого является необычно высокая температура, которая достигает +40 градусов, а также сильные порывы ветра и повышенная вероятность возникновения пожаров.

По данным «Росгидромета», в Тюменской области местами ожидается опасное явление — сильная жара, когда температура воздуха поднимается до +36 градусов и выше. В некоторых районах при грозе можно ожидать порывы ветра силой 15-18 метров в секунду. Также в отдельных местах есть высокий риск пожаров, который соответствует 4 классу по шкале Нестерова. Иногда возможны грозы, пишет ФедералПресс.

Кроме того, имеется информация о ситуации на водных объектах Тюменской области. Согласно данным службы, уровень воды в реках Тура и Тобол находится ниже нормы и не предвещает изменений в ближайшем будущем. В то же время, в реке Пякупур наблюдается противоположная ситуация — уровень воды выше обычного уровня поймы.

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