362 квартиры и 20 тысяч «квадратов». В Омске построят новый семнадцатиэтажный дом

Posted Сегодня, 12:41
Published Сегодня, 12:41
Modified Сегодня, 12:43
Updated Сегодня, 12:43
В департаменте архитектуры и градостроительства мэрии Омска сегодня, 11 июля, выдали разрешение на возведение семнадцатиэтажного дома в Центральном округе. Новостройка появится на улице Успешной рядом с улицей Завертяева.
Строить здание будет компания «Специализированный застройщик „Дом на Успешной“». Согласно проекту, в доме будет 362 квартиры: 172 однокомнатные, 157 двухкомнатных и 33 трехкомнатные. Общая площадь жилья составит больше 20 тысяч квадратных метров.
Ранее Город55 сообщал, что в Нефтяниках сдали в эксплуатацию новостройку бизнес-класса. В здании предусмотрено 48 квартир, в том числе 12 однокомнатных, 24 двухкомнатных и 12 трехкомнатных. «Однушка» площадью 42 квадратных метра в нем обойдется в 5,5 млн рублей.