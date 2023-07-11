Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:41

Published Сегодня, 12:41

Modified Сегодня, 12:43

Updated Сегодня, 12:43

Изображение материала

362 квартиры и 20 тысяч «квадратов». В Омске построят новый семнадцатиэтажный дом

11 июля 2023, 12:41
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омске построят семнадцатиэтажный дом на 362 квартиры

Новостройка появится на улице Успешной рядом с улицей Завертяева.

В департаменте архитектуры и градостроительства мэрии Омска сегодня, 11 июля, выдали разрешение на возведение семнадцатиэтажного дома в Центральном округе. Новостройка появится на улице Успешной рядом с улицей Завертяева.

Строить здание будет компания «Специализированный застройщик „Дом на Успешной“». Согласно проекту, в доме будет 362 квартиры: 172 однокомнатные, 157 двухкомнатных и 33 трехкомнатные. Общая площадь жилья составит больше 20 тысяч квадратных метров.

Ранее Город55 сообщал, что в Нефтяниках сдали в эксплуатацию новостройку бизнес-класса. В здании предусмотрено 48 квартир, в том числе 12 однокомнатных, 24 двухкомнатных и 12 трехкомнатных. «Однушка» площадью 42 квадратных метра в нем обойдется в 5,5 млн рублей.

В омских Нефтяниках сдали новостройку бизнес-класса с квартирами до 16 миллионов
Узнать подробнее
#Евгений Игишев#Новостройка#Строительство#Мэрия#Департамент архитектуры#Департамент архитектуры и градостроительства#Город#Омск#Омская область
Подпишитесь
Бывшие коллеги. Главой омского минцифры стал выходец из правительства ДНР
Сегодня, 06:44
Стало известно, во сколько Юлия Чичерина и «УмаТурман» выступят бесплатно в Омске
Сегодня, 08:02
Чуть не уехали в Казахстан. В Омске сняли в грузового поезда двух малолетних детей
Сегодня, 07:04
Омичам, застрявшим в степи Казахстана, дали бесплатные путевки
Сегодня, 05:57
Из тренеров в президенты. Омским ФК «Иртыш» стал руководить Валерий Петраков
Сегодня, 02:51
В Омской области ввели ЧС из-за аномальной жары
Сегодня, 07:54