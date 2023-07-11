362 квартиры и 20 тысяч «квадратов». В Омске построят новый семнадцатиэтажный дом

Ранее Город55 сообщал, что в Нефтяниках сдали в эксплуатацию новостройку бизнес-класса. В здании предусмотрено 48 квартир, в том числе 12 однокомнатных, 24 двухкомнатных и 12 трехкомнатных. «Однушка» площадью 42 квадратных метра в нем обойдется в 5,5 млн рублей.