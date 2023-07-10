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ВМО сообщает о самой жаркой неделе в истории

10 июля 2023, 17:50
На прошлой неделе был установлен новый рекорд по температуре — она стала самой жаркой в истории наблюдений. Об этом сообщает Всемирная метеорологическая организация (ВМО) ООН на своем официальном сайте.

Глава отдела мониторинга климата ВМО Омар Баддур подчеркивает важность этих данных и отмечает, что ВМО и международное научное сообщество следят за изменениями. Установление новых температурных рекордов вызывает тревогу и подчеркивает необходимость принятия мер для борьбы с изменением климата и его последствиями. Об этом пишет Общественная служба новостей.

«Температуры в Северной Атлантике вызывают большую обеспокоенность, так как они значительно превышают все предсказания моделей. Это может оказать положительное влияние на экосистемы, рыболовство и наш климат», — говорит Майкл Спарро, глава департамента глобальных климатических исследований в ВМО.

Это новое рекордное значение температуры создает угрозу для экосистем, сельского хозяйства и здоровья людей во всем мире. Изменение климата приводит к более частым и интенсивным экстремальным погодным условиям — таким, как сильная жара, наводнения и засухи, которые серьезно влияют на жизнь и благополучие людей.

ВМО продолжит отслеживать изменения температур и предоставлять научные данные, чтобы лучше понять климатические процессы и разработать эффективные меры по борьбе с изменением климата.

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