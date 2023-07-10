ВМО сообщает о самой жаркой неделе в истории

Это новое рекордное значение температуры создает угрозу для экосистем, сельского хозяйства и здоровья людей во всем мире. Изменение климата приводит к более частым и интенсивным экстремальным погодным условиям — таким, как сильная жара, наводнения и засухи, которые серьезно влияют на жизнь и благополучие людей.