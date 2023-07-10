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В Югре фиксируют 23 природных пожара

10 июля 2023, 07:57
В Югре, автономном округе России, было выявлено 23 природных пожара, и в настоящее время около 450 человек принимают участие в их тушении. Пожары охватили общую площадь в размере 9929 гектаров.

Согласно информации, полученной от регионального департамента недропользования и природных ресурсов, на данный момент активны два ландшафтных пожара площадью 329 гектаров и 21 лесной пожар, охвативший общую площадь 9599,8 гектаров. Самая сложная ситуация наблюдается в Белоярском районе ХМАО, расположенном на севере автономного округа. В борьбе с возгораниями в лесах автономного округа участвует 448 спасателей. С начала пожароопасного сезона на территории Югры было ликвидировано более 480 пожаров, пишет ФедералПресс.

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