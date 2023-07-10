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В Омской области из-за надвигающейся 40-градусной жары ввели особый режим

10 июля 2023, 10:17
Фото: Город55
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В Омской области объявили штормовое предупреждение из-за дикой жары

Синоптики обещают 40-градусную жару на ближайшие несколько дней.

В Обь-Иртышском УГМС объявили о штормовом предупреждении на фоне наступившей серьезной жары. По прогнозу синоптиков, уже в ближайшие дни в регионе воздух прогреется до +40 градусов. Именно из-за этого в регионе вводят особый режим.

Начальник омского гидрометцентра ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» Людмила Литовкина уточнила, что жаркую и сухую погоду на большей части Омской области обеспечивает установившийся антициклон. В северной части региона будут идти дожди с грозой, в целом же в регионе температура днем будет колебаться от +31 до +40 градусов.

«В среду, 12 июля, уже под влиянием теплого сектора циклонического вихря ожидаются кратковременные грозовые дожди в основном в северной половине области. В предстоящий период существует вероятность обновления исторического максимума температуры воздуха в Омске. К пятнице жара начнет ослабевать, июльский зной сменится грозовыми ливнями. Возможен град и усиление ветра», — уточнила Людмила Литовкина.

Отмечается, что из-за жаркой и относительно сухой погоды в 5 районах Омской области действует высокая (4 класс) пожарная опасность. На остальной территории — 2 и 3 класс пожарной опасности. Предполагается, что жаркая погода будет способствовать интенсивному приросту показателя пожарной опасности.

Ранее Город55 подробно рассказывал, чего омичам ждать от погоды в ближайшие дни.

После ливня в Омской области вновь задержится аномальная жара до +39 градусов
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#Ольга Акамова#Омская область#Новости#Город#Омск#Область#Жара#Синоптики#Антициклон#Погода#Гидрометцентр#Дожди#Гроза#Температура#Град#Циклонический вихрь#Пожарная опасность#Ветер
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