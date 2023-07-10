В Омской области из-за надвигающейся 40-градусной жары ввели особый режим

Posted Сегодня, 10:17
Published Сегодня, 10:17
Modified Сегодня, 10:33
Updated Сегодня, 10:33
В Обь-Иртышском УГМС объявили о штормовом предупреждении на фоне наступившей серьезной жары. По прогнозу синоптиков, уже в ближайшие дни в регионе воздух прогреется до +40 градусов. Именно из-за этого в регионе вводят особый режим.
Начальник омского гидрометцентра ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» Людмила Литовкина уточнила, что жаркую и сухую погоду на большей части Омской области обеспечивает установившийся антициклон. В северной части региона будут идти дожди с грозой, в целом же в регионе температура днем будет колебаться от +31 до +40 градусов.
«В среду, 12 июля, уже под влиянием теплого сектора циклонического вихря ожидаются кратковременные грозовые дожди в основном в северной половине области. В предстоящий период существует вероятность обновления исторического максимума температуры воздуха в Омске. К пятнице жара начнет ослабевать, июльский зной сменится грозовыми ливнями. Возможен град и усиление ветра», — уточнила Людмила Литовкина.
Отмечается, что из-за жаркой и относительно сухой погоды в 5 районах Омской области действует высокая (4 класс) пожарная опасность. На остальной территории — 2 и 3 класс пожарной опасности. Предполагается, что жаркая погода будет способствовать интенсивному приросту показателя пожарной опасности.
Ранее Город55 подробно рассказывал, чего омичам ждать от погоды в ближайшие дни.