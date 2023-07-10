В Омской области из-за надвигающейся 40-градусной жары ввели особый режим

Начальник омского гидрометцентра ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» Людмила Литовкина уточнила, что жаркую и сухую погоду на большей части Омской области обеспечивает установившийся антициклон. В северной части региона будут идти дожди с грозой, в целом же в регионе температура днем будет колебаться от +31 до +40 градусов.