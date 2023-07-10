В Омской области бык убил работника фермерского хозяйства

Posted Сегодня, 10:03
Published Сегодня, 10:03
Modified Сегодня, 10:05
Updated Сегодня, 10:05
В Русско-Полянском районе Омской области выясняются все нюансы смерти 51-летнего работника КФХ «Карапетян», тело которого нашли в поле в километре от села Озерное.
«В пятницу, 7 июля, около 17:45 работники КФХ в поле на выпасе наткнулись на тело своего коллеги с телесными повреждениями», — рассказал Городу55 источник в экстренных службах.
По характеру повреждений эксперты пришли к выводу, что мужчина погиб от травм, которые ему причинил бык. Животное забодало сельчанина до смерти.
Факт этого инцидента Городу55 подтвердили в омском СК и добавили, что инициировали проверку.
Напомним, что за последние две недели, это уже второй случай нападения быков на людей, — ранее, как сообщал Город55, на ферме животное проткнуло рогами живот доярке.