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В Омской области бык убил работника фермерского хозяйства

10 июля 2023, 10:03
Фото: 1MI
От травм мужчина погиб на месте
Тело мужчины обнаружили его коллеги в поле недалеко от села Озерное.

В Русско-Полянском районе Омской области выясняются все нюансы смерти 51-летнего работника КФХ «Карапетян», тело которого нашли в поле в километре от села Озерное.

«В пятницу, 7 июля, около 17:45 работники КФХ в поле на выпасе наткнулись на тело своего коллеги с телесными повреждениями», — рассказал Городу55 источник в экстренных службах.

По характеру повреждений эксперты пришли к выводу, что мужчина погиб от травм, которые ему причинил бык. Животное забодало сельчанина до смерти.

Факт этого инцидента Городу55 подтвердили в омском СК и добавили, что инициировали проверку.

Напомним, что за последние две недели, это уже второй случай нападения быков на людей, — ранее, как сообщал Город55, на ферме животное проткнуло рогами живот доярке.

В Омской области на ферме бык проткнул рогами доярку
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