Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 18:18

Published Сегодня, 18:18

Modified Сегодня, 18:20

Updated Сегодня, 18:20

В Краснодаре убили замначальника отдела по мобилизационной работе

10 июля 2023, 18:18
В Краснодаре 10 июля совершено убийство заместителя начальника отдела по мобилизационной работе Станислава Ржицкого.

Об этом пишет Общественная служба новостей со ссылкой на Telegram-канал Shot.

Утром в понедельник Ржицкий вышел на пробежку, где его поджидал неизвестный нападавший возле спортивного комплекса «Олимп». Убийца открыл несколько выстрелов и скрылся с места преступления.

Сразу после произошедшего было возбуждено уголовное дело. Правоохранительные органы начали розыск нападавшего.

Известно, что Ржицкий занимал звание капитана второго ранга. Он командовал подводной лодкой «Краснодар».

Подпишитесь
Инсайд: место Мизулиной в Совете Федерации займет Иван Евстифеев
Сегодня, 04:56
«Такие люди нам в команде не нужны». Хоценко уволил главу омского минцифры Ключенко
Сегодня, 03:29
Омский подполковник Кудояр стал фигурантом уголовного дела из-за мертвого шпица
Сегодня, 10:51
Стало известно, кого подозревают в пособничестве начальнику омской ИК-6 Пилипенко
Сегодня, 10:44
Срочно. Омичей, застрявших в степи Казахстана, отвезли в Караганду
Вчера, 11:21
Клиенты сети АЗС «Газпромнефть» получат скидку на топливо при покупке кофе
Сегодня, 12:32