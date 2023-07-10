В Краснодаре убили замначальника отдела по мобилизационной работе

Posted Сегодня, 18:18
Published Сегодня, 18:18
Modified Сегодня, 18:20
Updated Сегодня, 18:20
Об этом пишет Общественная служба новостей со ссылкой на Telegram-канал Shot.
Утром в понедельник Ржицкий вышел на пробежку, где его поджидал неизвестный нападавший возле спортивного комплекса «Олимп». Убийца открыл несколько выстрелов и скрылся с места преступления.
Сразу после произошедшего было возбуждено уголовное дело. Правоохранительные органы начали розыск нападавшего.
Известно, что Ржицкий занимал звание капитана второго ранга. Он командовал подводной лодкой «Краснодар».