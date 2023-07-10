В Корпорации МСП рассказали о компаниях, которые заключили офсетные договоры

Posted Сегодня, 07:22
Published Сегодня, 07:22
Modified Сегодня, 07:22
Updated Сегодня, 07:22
Часть этих средств привлечена предприятиями в рамках программ льготного кредитования российского правительства и Корпорации МСП.
Как сообщает ТАСС, офсетные договоры дают государственным предприятиям возможность рассчитывать на долгосрочные поставки требуемых товаров отечественного производства надлежащего качества и в необходимых объемах. Об этом рассказал Александр Исаевич, глава Корпорации МСП.
«Одновременно малый и средний бизнес получает дополнительный стимул инвестировать в развитие своего производства, имея долгосрочные контракты и понятные горизонты планирования», — отметил он.
Первый офсетный договор на сумму 120 млн рублей заключило ООО «Автодор — Платные Дороги». Теперь в Подмосковье будет организовано производство импортозамещенных транспондеров для бесконтактной оплаты проезда по платным автодорогам.
На данный момент крупнейшее офсетное соглашение заключила группа «Интер РАО» с МСП-поставщиком на сумму 2,4 млрд рублей. В Тульской области в соответствии с данным договором наладят производство огнестойкого турбинного масла, которое будет поставляться вместо продукции из Соединенных Штатов и Великобритании.
Офсетный договор на пять лет, обеспечивающий поставку бурильных труб, подписала компания «Росгео». Ранее продукция поставлялась из Китая, Канады и Швеции. Производство будет размещено на территории Оренбургской области.
РЖД заключили двухлетний офсетный договор на сумму 99,5 млн рублей. В рамках соглашения будет обеспечиваться поставка средств малой механизации, производство которых запустят в Челябинской области.
При участии Корпорации МСП в настоящее время уже утвердили 10 подобных программ. Их запуск планируется еще 20 заказчиками. Через цифровую платформу МСП.РФ подано более 130 заявок от предпринимателей, которые выразили желание принять участие в «выращивании».
Изменения, ставшие первым шагом в реализации программ «выращивания» и уточняющие возможность заключения офсетных договоров в соответствии с 223-ФЗ, вступили в силу 12 ноября минувшего года в рамках инициативы Минэкономразвития.
Офсетное соглашение подразумевает, что малое или среднее предприятие инвестирует собственные или кредитные средства в свое действующее или новое производство. При этом заказчик обязан в течение нескольких лет закупать у него продукцию или заказывать услуги в определенном объеме. Корпорация МСП выступает в роли оператора данной программы.