В Корпорации МСП рассказали о компаниях, которые заключили офсетные договоры

Офсетное соглашение подразумевает, что малое или среднее предприятие инвестирует собственные или кредитные средства в свое действующее или новое производство. При этом заказчик обязан в течение нескольких лет закупать у него продукцию или заказывать услуги в определенном объеме. Корпорация МСП выступает в роли оператора данной программы.