В банкротящейся строительной компании «Лидер» назначили конкурсного управляющего

В обществе с ограниченной ответственностью «Строительная компания „Лидер“» сменилось руководство. Это связано с банкротством фирмы: в марте текущего года в «Лидере» была введена процедура наблюдения, а 2 июля началось конкурсное производство. Теперь «Лидером» управляет не гендиректор Константин Овчинников, а конкурсный управляющий. Этот пост занял Григорий Соколов, который параллельно управляет ООО «Деликат», прописанным в Мурманске, и 4 фирмами в Санкт-Петербурге.