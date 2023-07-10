В банкротящейся строительной компании «Лидер» назначили конкурсного управляющего

Posted Сегодня, 10:36
Published Сегодня, 10:36
Modified Сегодня, 10:38
Updated Сегодня, 10:38
В обществе с ограниченной ответственностью «Строительная компания „Лидер“» сменилось руководство. Это связано с банкротством фирмы: в марте текущего года в «Лидере» была введена процедура наблюдения, а 2 июля началось конкурсное производство. Теперь «Лидером» управляет не гендиректор Константин Овчинников, а конкурсный управляющий. Этот пост занял Григорий Соколов, который параллельно управляет ООО «Деликат», прописанным в Мурманске, и 4 фирмами в Санкт-Петербурге.
Напомним: СК «Лидер» отметилась срывами многомиллионных контрактов на строительство детских садов и школ, а также крытого катка в Нефтяниках. После расторжения контракта на строительство многоквартирного дома для переселенцев из аварийного жилья компанию включили в реестр недобросовестных подрядчиков.
О своем намерении добиваться признания «Лидера» несостоятельным должником заявляли разные фирмы. Теперь суд признал требования кредиторов обоснованными. Конкурсному управляющему предстоит изучить положение дел и представить свой отчет.