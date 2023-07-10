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В банкротящейся строительной компании «Лидер» назначили конкурсного управляющего

10 июля 2023, 10:36
Фото: Город55
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Скандально известную фирму банкротят из-за больших долгов.

В обществе с ограниченной ответственностью «Строительная компания „Лидер“» сменилось руководство. Это связано с банкротством фирмы: в марте текущего года в «Лидере» была введена процедура наблюдения, а 2 июля началось конкурсное производство. Теперь «Лидером» управляет не гендиректор Константин Овчинников, а конкурсный управляющий. Этот пост занял Григорий Соколов, который параллельно управляет ООО «Деликат», прописанным в Мурманске, и 4 фирмами в Санкт-Петербурге.

Напомним: СК «Лидер» отметилась срывами многомиллионных контрактов на строительство детских садов и школ, а также крытого катка в Нефтяниках. После расторжения контракта на строительство многоквартирного дома для переселенцев из аварийного жилья компанию включили в реестр недобросовестных подрядчиков.

О своем намерении добиваться признания «Лидера» несостоятельным должником заявляли разные фирмы. Теперь суд признал требования кредиторов обоснованными. Конкурсному управляющему предстоит изучить положение дел и представить свой отчет.

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#Николай Эйхвальд#Лидер#Дела о банкротстве#Бизнес#Новости#Григорий Соколов
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