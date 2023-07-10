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В аэропорту Омска установят оборудование для отслеживания уровня радиации за 8,6 млн

10 июля 2023, 11:22
Фото: 1MI
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Комплекс разместят в помещениях пассажирского авиавокзала и международного терминала.

В омском аэропорту планируют установить автоматизированный комплекс радиационного контроля. Соответствующая заявка появилась сегодня, 10 июля, на сайте государственных закупок. Начальная, и она же максимальная цена лота, составляет 8 572 812 рублей.

Оборудование установят в помещениях пассажирского авиавокзала и международного терминала. Его гарантийный срок эксплуатации — 8 лет. Программно-технический комплекс предназначен для обнаружения радиоактивных, взрывчатых, наркотических и других опасных и запрещенных для проноса веществ и предметов.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 18 июля. Установить оборудование необходимо будет до 25 декабря.

Ранее Город55 сообщал, что омский аэропорт закупит аварийные эвакуаторы. Они нужны для буксировки самолетов.

Омский аэропорт закупит эвакуаторы для аварийных самолетов на 23 млн рублей
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#Евгений Игишев#Аэропорт#Радиация#Контроль#Самолет#Общество#Безопасность#Омск#Омская область
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