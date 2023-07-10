В аэропорту Омска установят оборудование для отслеживания уровня радиации за 8,6 млн

Оборудование установят в помещениях пассажирского авиавокзала и международного терминала. Его гарантийный срок эксплуатации — 8 лет. Программно-технический комплекс предназначен для обнаружения радиоактивных, взрывчатых, наркотических и других опасных и запрещенных для проноса веществ и предметов.