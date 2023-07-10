В аэропорту Омска установят оборудование для отслеживания уровня радиации за 8,6 млн

Posted Сегодня, 11:22
Published Сегодня, 11:22
Modified Сегодня, 11:24
Updated Сегодня, 11:24
В омском аэропорту планируют установить автоматизированный комплекс радиационного контроля. Соответствующая заявка появилась сегодня, 10 июля, на сайте государственных закупок. Начальная, и она же максимальная цена лота, составляет 8 572 812 рублей.
Оборудование установят в помещениях пассажирского авиавокзала и международного терминала. Его гарантийный срок эксплуатации — 8 лет. Программно-технический комплекс предназначен для обнаружения радиоактивных, взрывчатых, наркотических и других опасных и запрещенных для проноса веществ и предметов.
Заявки на участие в аукционе принимаются до 18 июля. Установить оборудование необходимо будет до 25 декабря.
Ранее Город55 сообщал, что омский аэропорт закупит аварийные эвакуаторы. Они нужны для буксировки самолетов.