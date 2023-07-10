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В Абхазии начались поиски пропавшей туристки из Москвы

10 июля 2023, 17:48
Поиски пропавшей путешественницы из Москвы начались в селе Агарки в Гадаутском районе Абхазии. Об этом информировал глава МЧС республики Лев Квициния.

По его словам, женщина отдыхала на курорте вместе с мужем. Согласно свидетельствам очевидцев, ее могло унести в море течением реки Бзыбь. Об этом пишет Общественная служба новостей со ссылкой на Sputnik.

В прошлые выходные Абхазию накрыли сильные ливни и смерчи, которые вызвали наводнения на улицах, в домах, магазинах и кафе, а также повредили распределительные подстанции. В результате отключения электроэнергии некоторые населенные пункты Гагрского района и Пицунда остались без света.

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