В Абхазии начались поиски пропавшей туристки из Москвы

В прошлые выходные Абхазию накрыли сильные ливни и смерчи, которые вызвали наводнения на улицах, в домах, магазинах и кафе, а также повредили распределительные подстанции. В результате отключения электроэнергии некоторые населенные пункты Гагрского района и Пицунда остались без света.