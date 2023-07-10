В Абхазии начались поиски пропавшей туристки из Москвы

Posted Сегодня, 17:48
Published Сегодня, 17:48
Modified Сегодня, 17:49
Updated Сегодня, 17:49
По его словам, женщина отдыхала на курорте вместе с мужем. Согласно свидетельствам очевидцев, ее могло унести в море течением реки Бзыбь. Об этом пишет Общественная служба новостей со ссылкой на Sputnik.
В прошлые выходные Абхазию накрыли сильные ливни и смерчи, которые вызвали наводнения на улицах, в домах, магазинах и кафе, а также повредили распределительные подстанции. В результате отключения электроэнергии некоторые населенные пункты Гагрского района и Пицунда остались без света.