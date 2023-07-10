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Участок под платную парковку в центре Омска получил предприниматель Ислам Мехтиев

10 июля 2023, 12:15
Фото: 1MI
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Ранее на участке в Газетном переулке была бесплатная стоянка на 40 мест.

В Омске подвели итоги торгов по аренде двух земельных участков, предназначенных для размещения платных и бесплатных парковок.

За участок (кадастровый номер 55:36:040117:3051) в центре города, по улице Газетный переулок, боролись два участника — ООО «Сибирия» (директор и учредитель Ольга Островская) и индивидуальный предприниматель Ислам Мехтиев.

Срок аренды земли площадью 1368 кв. м — пять лет. Начальная цена за аренду участка была 306,2 тысячи рублей, но в итоге размер ежегодной арендной платы составит 315386 рублей. Такую ставку сделал Мехтиев, которого и признали победителем торгов.

Согласно данным открытых источников, ИП Ислам Мехтиев зарегистрировал в 2014 году. Основным видом его деятельности является «аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом».

Фото: Скриншот Публичной кадастровой карты Омской области

Добавим, что участок по улице Газетный переулок и сейчас используется для стоянки автомобилей, правда, бесплатной.

Для второго участка — с кадастровым номером 55:36:040103:3309 — по улице Арктической не нашлось арендаторов. На торги не поступило ни одной заявки, поэтому их признали несостоявшимися.

О подготовке правил создания и использования платных парковок на омских дорогах Город55 писал еще в апреле 2023 года. Напомним, что стоимость стоянки на платных местах будет определять сам владелец парковки.

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#Юлия Истомина#Стоянка#Парковка#Земельный участок#Аренда#Аренда земли#Торги#Общество#Город#Бизнес#Новости#Омск
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