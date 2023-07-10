Участок под платную парковку в центре Омска получил предприниматель Ислам Мехтиев

Posted Сегодня, 12:15
Published Сегодня, 12:15
Modified Сегодня, 12:17
Updated Сегодня, 12:17
В Омске подвели итоги торгов по аренде двух земельных участков, предназначенных для размещения платных и бесплатных парковок.
За участок (кадастровый номер 55:36:040117:3051) в центре города, по улице Газетный переулок, боролись два участника — ООО «Сибирия» (директор и учредитель Ольга Островская) и индивидуальный предприниматель Ислам Мехтиев.
Срок аренды земли площадью 1368 кв. м — пять лет. Начальная цена за аренду участка была 306,2 тысячи рублей, но в итоге размер ежегодной арендной платы составит 315386 рублей. Такую ставку сделал Мехтиев, которого и признали победителем торгов.
Согласно данным открытых источников, ИП Ислам Мехтиев зарегистрировал в 2014 году. Основным видом его деятельности является «аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом».
Добавим, что участок по улице Газетный переулок и сейчас используется для стоянки автомобилей, правда, бесплатной.
Для второго участка — с кадастровым номером 55:36:040103:3309 — по улице Арктической не нашлось арендаторов. На торги не поступило ни одной заявки, поэтому их признали несостоявшимися.
О подготовке правил создания и использования платных парковок на омских дорогах Город55 писал еще в апреле 2023 года. Напомним, что стоимость стоянки на платных местах будет определять сам владелец парковки.