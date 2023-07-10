Цены на Xbox и PlayStation в России снизились

Posted Сегодня, 12:49
Published Сегодня, 12:49
Modified Сегодня, 12:50
Updated Сегодня, 12:50
Производители, в свою очередь, готовятся к выпуску новых версий. Об этом сообщил «360».
По словам эксперта, это естественный процесс, так как с течением времени железо, встроенное в консоли, технически и морально устаревает. Каждый год появляются новые технологии, и это отражается на ценах на игровые приставки.
«Такая тенденция наблюдается уже более 20 лет, начиная с выпуска PlayStation-1 и других консолей современного поколения. На старте они могут стоить, например, 100 долларов, а уже в следующем году их цены снижаются до 80 долларов, а затем до 60 долларов. При выходе нового поколения консоль полностью снимается с производства и продаётся по себестоимости», — пояснил эксперт.