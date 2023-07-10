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Published Сегодня, 12:49

Modified Сегодня, 12:50

Updated Сегодня, 12:50

Цены на Xbox и PlayStation в России снизились

10 июля 2023, 12:49
Независимый эксперт по видеоиграм Александр Кузьменко заявил, что снижение цен на Xbox и PlayStation в России является закономерным процессом. По мере того, как проходит время с момента выпуска консолей, их цены падают.

Производители, в свою очередь, готовятся к выпуску новых версий. Об этом сообщил «360».

По словам эксперта, это естественный процесс, так как с течением времени железо, встроенное в консоли, технически и морально устаревает. Каждый год появляются новые технологии, и это отражается на ценах на игровые приставки.

«Такая тенденция наблюдается уже более 20 лет, начиная с выпуска PlayStation-1 и других консолей современного поколения. На старте они могут стоить, например, 100 долларов, а уже в следующем году их цены снижаются до 80 долларов, а затем до 60 долларов. При выходе нового поколения консоль полностью снимается с производства и продаётся по себестоимости», — пояснил эксперт.

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