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Строительство подорожает. Проблемную высотку на Левобережье хотят сдать в 2024 году

10 июля 2023, 05:25
Фото: Город55
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Долгострой с 53 дольщиками на Левобережье Омска планируют сдать в 2024 году

Многоэтажку на 70 лет Октября начали возводить еще в 2005 году.

Городу55 стало известно, что региональный фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства получил положительное заключение госэкспертизы на проект строительства многоэтажного дома по улице 70 лет Октября.

Речь идет о долгострое, возводить который начала «ДСК „Конто“ Алексея и Федора Коношановых в 2005 году. 18-этажка с 157 квартирами должна была войти в состав квартала „Высокие бульвары“. Дом собирались ввести в эксплуатацию 10 лет назад, но компания „Конто“ обанкротилась и так и не смогла завершить строительство. В сентябре 2021-го права застройщика на этот объект по улице 70 лет Октября перешли к региональному Фонду защиты прав граждан-участников долевого строительства.

7 июля 2023-го одобрили документацию в части достоверности определения сметной стоимости завершения строительства. В исполнителях работ значатся сразу три ООО — «Стройтрансуслуга», «Сибгеопроект» и «Омскгражданпроект»

В скором времени региональный фонд направит пакет документов в ППК «Фонд развития территорий» на согласование увеличения стоимости строительных работ.

«Размещение конкурса на выполнение строительно-монтажных работ состоится после и согласования увеличения стоимости завершения строительства Правлением ППК „Фонд развития территорий“», — сообщают в региональном фонде.

Добавим, что квартир в проблемной высотке на Левобережье дожидается 53 человека. Сам дом в настоящий момент готов только на 25%, однако ввести в эксплуатацию долгострой планируют во 2-м квартале следующего года.

Ранее Город55 рассказывал, кто достроит еще один проблемный дом по улице Перелета. В торгах победило ООО «СПК-Дорстрой», зарегистрированное в Самаре. Фирма Рафаела Авеяна снизила начальную цену на 30 тысяч до 567 382 910 рублей

Проблемный дом в омском «Квартале романтиков» достроят спустя девять лет
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#Юлия Истомина#Строительство#Долгострой#Многоквартирный дом#Дольщики#Экспертиза#Общество#Город#Новости#Омск
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