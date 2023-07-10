Строительство подорожает. Проблемную высотку на Левобережье хотят сдать в 2024 году

Posted Сегодня, 05:25
Published Сегодня, 05:25
Modified Сегодня, 05:27
Updated Сегодня, 05:27
Городу55 стало известно, что региональный фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства получил положительное заключение госэкспертизы на проект строительства многоэтажного дома по улице 70 лет Октября.
Речь идет о долгострое, возводить который начала «ДСК „Конто“ Алексея и Федора Коношановых в 2005 году. 18-этажка с 157 квартирами должна была войти в состав квартала „Высокие бульвары“. Дом собирались ввести в эксплуатацию 10 лет назад, но компания „Конто“ обанкротилась и так и не смогла завершить строительство. В сентябре 2021-го права застройщика на этот объект по улице 70 лет Октября перешли к региональному Фонду защиты прав граждан-участников долевого строительства.
7 июля 2023-го одобрили документацию в части достоверности определения сметной стоимости завершения строительства. В исполнителях работ значатся сразу три ООО — «Стройтрансуслуга», «Сибгеопроект» и «Омскгражданпроект»
В скором времени региональный фонд направит пакет документов в ППК «Фонд развития территорий» на согласование увеличения стоимости строительных работ.
«Размещение конкурса на выполнение строительно-монтажных работ состоится после и согласования увеличения стоимости завершения строительства Правлением ППК „Фонд развития территорий“», — сообщают в региональном фонде.
Добавим, что квартир в проблемной высотке на Левобережье дожидается 53 человека. Сам дом в настоящий момент готов только на 25%, однако ввести в эксплуатацию долгострой планируют во 2-м квартале следующего года.
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