Строительство подорожает. Проблемную высотку на Левобережье хотят сдать в 2024 году

Речь идет о долгострое, возводить который начала «ДСК „Конто“ Алексея и Федора Коношановых в 2005 году. 18-этажка с 157 квартирами должна была войти в состав квартала „Высокие бульвары“. Дом собирались ввести в эксплуатацию 10 лет назад, но компания „Конто“ обанкротилась и так и не смогла завершить строительство. В сентябре 2021-го права застройщика на этот объект по улице 70 лет Октября перешли к региональному Фонду защиты прав граждан-участников долевого строительства.