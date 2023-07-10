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Срок подачи проектов на премию «КонТЭКст» продлён до 30 августа

10 июля 2023, 14:06
Фото: пресс-центр премии «КонТЭКст»
Организаторы премии «КонТЭКст» будут принимать к рассмотрению коммуникационные проекты в сфере топливно-энергетического комплекса (ТЭК) и промышленности до 30 августа. Победителей наградят в октябре.

Ежегодная премия проводится уже 14 лет подряд при поддержке госведомств, отраслевых структур, бизнес-сообщества, а также крупных ассоциаций ТЭК и промышленности. Официальными информационными партнерами мероприятия являются медиахолдинг 1MI и НиК.

Конкурс проводится в целях содействия стратегическому развитию коммуникаций в сфере промышленности и энергетики. Также мероприятие направлено на реализацию стратегий государства в области экономики и энергетики. К участию в конкурсе приглашаются все промышленные предприятия, компании ТЭК, энергетического машиностроения, атомной и других отраслей.

В 2023 году организаторы ввели новые критерии оценки коммуникационной деятельности предприятий, которая будет оцениваться по ряду дополнительных показателей. Это информационная активность компании, уровень профессионализма при взаимодействии с представителями СМИ и блогерами, оперативность размещения информации в новостных сводках, телеграм-каналах и соцсетях, а также влияние коммуникационной стратегии на экономические показатели компании.

Перед церемонией награждения победителей состоится день открытых презентаций, которые вошли в шорт-лист конкурса. Автор лучшей презентации получит отдельный приз.

Кроме этого, в рамках премии запланирован конкурс среди представителей СМИ федерального и регионального уровня, а также отраслевых информационных изданий. Организаторы «КонТЭКста» поддержат талантливых журналистов, которые пишут на темы развития ТЭК и промышленности.

В состав жюри конкурса вошли ведущие эксперты массмедиа и PR, а также журналисты, представители пресс-служб предприятий, госкомпаний, бизнес-сообществ, госведомств и общественных организаций.

За 14-летний период проведения премии ее участниками стали более 500 предприятий. Заявку на участие можно направить через сайт конкурса или по электронному адресу: [email protected].

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