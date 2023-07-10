Срок подачи проектов на премию «КонТЭКст» продлён до 30 августа

В 2023 году организаторы ввели новые критерии оценки коммуникационной деятельности предприятий, которая будет оцениваться по ряду дополнительных показателей. Это информационная активность компании, уровень профессионализма при взаимодействии с представителями СМИ и блогерами, оперативность размещения информации в новостных сводках, телеграм-каналах и соцсетях, а также влияние коммуникационной стратегии на экономические показатели компании.