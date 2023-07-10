Результаты и показатели нацпроектов в России

Основная цель национальных проектов — значительное улучшение ситуации в определенной сфере во всех регионах Российской Федерации путем крупномасштабного финансирования (главным образом из федерального бюджета). Каждый проект имеет свои цели, которые прописаны в их Паспортах. Там же указаны ответственные за их выполнение, уровень контроля за достижением целей, график целевых показателей по годам и структура самого проекта. Об этом пишет издание runews24.ru.