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Результаты и показатели нацпроектов в России

10 июля 2023, 17:12
В настоящий момент в России функционируют национальные проекты по 14 основным направлениям — от здравоохранения до развития туризма. Решение о их реализации было принято в 2018 году, а сами проекты начали осуществляться в 2019 году.

Основная цель национальных проектов — значительное улучшение ситуации в определенной сфере во всех регионах Российской Федерации путем крупномасштабного финансирования (главным образом из федерального бюджета). Каждый проект имеет свои цели, которые прописаны в их Паспортах. Там же указаны ответственные за их выполнение, уровень контроля за достижением целей, график целевых показателей по годам и структура самого проекта. Об этом пишет издание runews24.ru.

В период с 2019 по 2024 годы предполагается потратить 27,4 трлн рублей на реализацию национальных проектов, при этом более 60% этой суммы будет выделено из федерального бюджета. На 1 июля 2023 года расходы федерального бюджета на эти проекты составили 1,34 трлн рублей в годовом выражении.

Наибольшее финансирование получат следующие пять крупнейших национальных проектов суммарно за период с 2019 по 2024 годы: Демография — 5950 млрд. рублей, Магистральный план, Транспортная часть — 4913 млрд. рублей, Безопасные и качественные дороги — 3846 млрд. рублей, Экология — 3792 млрд. рублей и Здравоохранение — 1900 млрд. рублей. Самое скромное финансирование получат такие проекты, как Малое и среднее предпринимательство — 436 млрд. рублей, Культура — 234 млрд. рублей и Производительность труда и поддержка занятости — 32 млрд. рублей.

Реализации национальных проектов принимают участие 130 федеральных ведомств по всем регионам России. Всего по проектам запланировано строительство (частично уже построено) 10775 объектов капитального строительства.

В рамках национальных проектов в Российской Федерации реализуются 86 федеральных и 3886 региональных проектов. Результаты выполнения этих проектов можно узнать на специальной странице, где доступно 1358 показателей.

В ближайшем будущем ожидается запуск еще одного национального проекта, который будет посвящен созданию беспилотных транспортных средств для потребностей вооруженных сил.

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