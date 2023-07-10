Психолог ответила, почему вредно ставить будильник на 5-10 минут раньше пробуждения

Как пишет NEWS.ru, собеседница издания категорически не рекомендует ставить будильник на 5–10 минут раньше пробуждения. Эксперт заявила, что это крайне опасная для здоровья привычка. По ее словам, люди зачастую хотят просыпаться медленно, особенно в молодости, когда в организме устанавливаются внутренние биологические ритмы. Однако врачи уверены, что пяти- или десятиминутные «досыпы» несут больше вреда, чем пользы.