Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 19:09

Published Сегодня, 19:09

Modified Сегодня, 19:10

Updated Сегодня, 19:10

Психолог ответила, почему вредно ставить будильник на 5-10 минут раньше пробуждения

10 июля 2023, 19:09
Психолог, доцент кафедры психологического консультирования факультета психологии Государственного университета просвещения Анжелика Полина поделилась с NEWS.ru правилами утреннего подъема.

Как пишет NEWS.ru, собеседница издания категорически не рекомендует ставить будильник на 5–10 минут раньше пробуждения. Эксперт заявила, что это крайне опасная для здоровья привычка. По ее словам, люди зачастую хотят просыпаться медленно, особенно в молодости, когда в организме устанавливаются внутренние биологические ритмы. Однако врачи уверены, что пяти- или десятиминутные «досыпы» несут больше вреда, чем пользы.

За несколько минут выспаться не получится, однако мозг начнет вновь вырабатывать мелатонин, что после окончательного пробуждения приведет к дополнительной усталости и сонливости.

Психолог призывает ставить будильник на то время, которое необходимо, чтобы больше не засыпать после первого сигнала. А повтор будильника стоит включать только в случае перестраховки, чтобы не проспать.

Подпишитесь
Инсайд: место Мизулиной в Совете Федерации займет Иван Евстифеев
Сегодня, 04:56
«Такие люди нам в команде не нужны». Хоценко уволил главу омского минцифры Ключенко
Сегодня, 03:29
Омский подполковник Кудояр стал фигурантом уголовного дела из-за мертвого шпица
Сегодня, 10:51
Стало известно, кого подозревают в пособничестве начальнику омской ИК-6 Пилипенко
Сегодня, 10:44
Срочно. Омичей, застрявших в степи Казахстана, отвезли в Караганду
Вчера, 11:21
Клиенты сети АЗС «Газпромнефть» получат скидку на топливо при покупке кофе
Сегодня, 12:32