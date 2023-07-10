Психолог ответила, почему вредно ставить будильник на 5-10 минут раньше пробуждения

Posted Сегодня, 19:09
Published Сегодня, 19:09
Modified Сегодня, 19:10
Updated Сегодня, 19:10
Как пишет NEWS.ru, собеседница издания категорически не рекомендует ставить будильник на 5–10 минут раньше пробуждения. Эксперт заявила, что это крайне опасная для здоровья привычка. По ее словам, люди зачастую хотят просыпаться медленно, особенно в молодости, когда в организме устанавливаются внутренние биологические ритмы. Однако врачи уверены, что пяти- или десятиминутные «досыпы» несут больше вреда, чем пользы.
За несколько минут выспаться не получится, однако мозг начнет вновь вырабатывать мелатонин, что после окончательного пробуждения приведет к дополнительной усталости и сонливости.
Психолог призывает ставить будильник на то время, которое необходимо, чтобы больше не засыпать после первого сигнала. А повтор будильника стоит включать только в случае перестраховки, чтобы не проспать.