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Председатель СК РФ берет под контроль дело поджога подростка в Прикамье

10 июля 2023, 08:01
Александр Бастрыкин, председатель Следственного комитета РФ, лично взял на контроль уголовное дело, связанное с случаем поджога, совершенным подростком в Прикамье, причинившим тяжелые ожоги своей 15-летней знакомой.

По информации центрального аппарата пресс-службы, 8 июля 2023 года несовершеннолетний подлил горючую жидкость на свою несовершеннолетнюю знакомую и поджег ее, пишет ФедералПресс. Пострадавшая с обширными ожогами была доставлена и госпитализирована в медицинское учреждение. Правоохранительные органы задержали подростка. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации, квалифицирующее деяние как покушение на убийство.

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