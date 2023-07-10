Пострадало 47 квартир из 99. В Омске начали ремонт пятиэтажки, загоревшейся от молнии

Posted Сегодня, 10:02
Published Сегодня, 10:02
Modified Сегодня, 10:04
Updated Сегодня, 10:04
В доме на улице Волгоградская, 8 начали ремонтировать кровлю, сообщили сегодня, 10 июля, в пресс-службе администрации Омска. Здание пострадало от пожара в конце июня. Причиной возгорания мог быть удар молнии.
В администрации Кировского округа рассказали, что подрядчик в настоящее время завез строительные материалы, производится сборка стропильной системы.
«Завели под пленку, сделали обрешетку. Нужно доделать два подъезда стропильную часть, укрыть профнастилом всю кровлю, восстановить полностью вентиляцию, канализацию», — пояснил главный инженер УК «Левобережье».
Закончить работы планируют до конца августа. Деньги на восстановление выделили из резервного фонда Омской области. В результате пожара пострадало 47 квартир из 99. Две из них обгорели, остальные залило водой. Ранее Город55 публиковал фото из квартиры, с балкона которой начался пожар.
Пострадавшим выплачивают два вида материальной помощи — от министерства труда и социального развития и администрации округа. Жильцам дома также предлагалось жилье из маневренного фонда, но обращений не поступало.