Пострадало 47 квартир из 99. В Омске начали ремонт пятиэтажки, загоревшейся от молнии

Закончить работы планируют до конца августа. Деньги на восстановление выделили из резервного фонда Омской области. В результате пожара пострадало 47 квартир из 99. Две из них обгорели, остальные залило водой. Ранее Город55 публиковал фото из квартиры, с балкона которой начался пожар.