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Пострадало 47 квартир из 99. В Омске начали ремонт пятиэтажки, загоревшейся от молнии

10 июля 2023, 10:02
Фото: Город55
Пожар в пятиэтажке произошел в конце июня

В омской пятиэтажке, пострадавшей от пожара, начали ремонтировать кровлю

Жильцам дома предлагалось жилье из маневренного фонда, но обращений от них не поступало.

В доме на улице Волгоградская, 8 начали ремонтировать кровлю, сообщили сегодня, 10 июля, в пресс-службе администрации Омска. Здание пострадало от пожара в конце июня. Причиной возгорания мог быть удар молнии.

В администрации Кировского округа рассказали, что подрядчик в настоящее время завез строительные материалы, производится сборка стропильной системы.

«Завели под пленку, сделали обрешетку. Нужно доделать два подъезда стропильную часть, укрыть профнастилом всю кровлю, восстановить полностью вентиляцию, канализацию», — пояснил главный инженер УК «Левобережье».

Закончить работы планируют до конца августа. Деньги на восстановление выделили из резервного фонда Омской области. В результате пожара пострадало 47 квартир из 99. Две из них обгорели, остальные залило водой. Ранее Город55 публиковал фото из квартиры, с балкона которой начался пожар.

Пострадавшим выплачивают два вида материальной помощи — от министерства труда и социального развития и администрации округа. Жильцам дома также предлагалось жилье из маневренного фонда, но обращений не поступало.

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#Евгений Игишев#Пожар в доме на Волгоградской#Ремонт#Погорельцы#Происшествия#Общество#Омск#Омская область
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