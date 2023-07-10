После ливня в Омской области вновь задержится аномальная жара до +39 градусов

В среду, 12 июля, ночью температура воздуха составит +17… +22 градуса. Днем воздух прогреется до +34… +39, но местами может быть и +29. Возможен кратковременный дождь с грозой. Восточный, северо-восточный ветер задует со скоростью 5-10 м/с. Где-то порывы достигнут 15 м/с.