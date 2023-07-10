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После ливня в Омской области вновь задержится аномальная жара до +39 градусов

10 июля 2023, 02:39
Фото: Город55
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Новая рабочая неделя в Омской области начнется с 39-градусной жары

Осадки возможны, но к середине недели.

В Обь-Иртышском УГМС представили прогноз погоды на ближайшие дни. По данным синоптиков, новая рабочая неделя в Омской области начнется с аномальной жары. Максимальная температура воздуха составит +39 градусов.

Сегодня, 10 июля, днем будет +30… +35 градусов, без осадков. Юго-западный, западный ветер задует со скоростью 7-12 м/с.

Завтра, 11 июля, ночью столбик термометра покажет +16… +21 градус. В светлое время суток ожидается +33… +38. Осадков не обещают. Скорость юго-западного, западного ветра будет на уровне 8-13 м/с.

Фото: Обь-Иртышское УГМС

В среду, 12 июля, ночью температура воздуха составит +17… +22 градуса. Днем воздух прогреется до +34… +39, но местами может быть и +29. Возможен кратковременный дождь с грозой. Восточный, северо-восточный ветер задует со скоростью 5-10 м/с. Где-то порывы достигнут 15 м/с.

Напомним, что в пятницу, 7 июля, в Омской области прошел сильнейший ливень с градом и затопил центральную часть города.

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