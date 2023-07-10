Под Омском пьяный водитель перевернулся с парнем и маленькой девочкой в кювет

65-летний мужчина на LADA Granta подвозил по просьбе знакомой девочку и парня (2013 г. р. и 1998 г. р. соответственно). Двигались они на дороге Черлакское-Дробышево. В районе 11 км водитель потерял контроль над автомобилем и съехал в кювет, где машина перевернулась.