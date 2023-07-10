Под Омском пьяный водитель перевернулся с парнем и маленькой девочкой в кювет

Posted Сегодня, 07:09
Published Сегодня, 07:09
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Updated Сегодня, 07:14
Вчера вечером, 9 июля, в Нововаршавском районе произошла авария с пострадавшими, в том числе несовершеннолетним. Сообщение об этом сотрудники Госавтоинспекции получили в 22:00. В пресс-службе регионального УМВД рассказали обстоятельства, при которых случилось ДТП.
65-летний мужчина на LADA Granta подвозил по просьбе знакомой девочку и парня (2013 г. р. и 1998 г. р. соответственно). Двигались они на дороге Черлакское-Дробышево. В районе 11 км водитель потерял контроль над автомобилем и съехал в кювет, где машина перевернулась.
Все участники ДТП получили травмы, их госпитализировали. Как выяснилось, мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. Показания алкотектора составили 0,88 мг/л. Водителя могут в качестве наказания по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ заставить выплатить административный штраф на сумму 30 тыс рублей или лишить прав на два года.
По факту случившегося полиция проводит проверку. Обстоятельства и причины ДТП станут известны позже.
Ранее в Тарском районе произошла смертельная авария. Легковой автомобиль перевернулся рано утром в кювет. Погибшим оказался неизвестный мужчина, находившийся на пассажирском сидении. Водитель с полученными травмами был госпитализирован.