«Остались без школы». Омичи получили отказ при попытке устроить детей в гимназию №9

Posted Сегодня, 10:45
Published Сегодня, 10:45
Modified Сегодня, 10:47
Updated Сегодня, 10:47
Омичи рассказали о ситуации с зачислением первоклашек в гимназию №9. Родители получили отказ при попытке устроить детей в образовательное учреждение. Пост с обращением появился в паблике «ЧП Омск» 10 июля.
«Дети остались без школы! Практически 50% процентов желающих получили отказ. По прописке прошел один человек. Из 170 заявлений приняли только 90. Детям из многодетных семей, тоже прислали отказ. Округ регистрации к школе очень большой. Те, кто живут в 100 метрах, не могут ее посещать. Второй ребенок автоматически зачисляется, если учится первый. Это прекрасно. А что делать с детьми, которые ходят в детский сад, в соседнем здании? А что делать с детьми, чьи родители работают» — сообщила омичка Анастасия Месхадзе.
Родители просят организовать дополнительные классы. У многих нет возможности устроить детей в школу в другой район. А до начала учебного года осталось меньше двух месяцев.
«Заявление подавали через Госуслуги в первую секунду, как только окно для отправления стало активным. Была спокойна, не думала что все 89 мест займут только льготники, а в итоге, так и вышло. Мы являемся многодетной семьей. Возраст детей 6,6 лет, 5 лет и 2,6 года. Быть одновременно в трех местах я одна не могу физически, а тут хоть школа рядом с садиком бы была», — рассказала Дарья Репченко.
Ранее Город55 рассказывал, какие омские школы отремонтируют в первую очередь. Учебные заведения на время капремонта решили передать департаменту строительства.