Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:45

Published Сегодня, 10:45

Modified Сегодня, 10:47

Updated Сегодня, 10:47

Изображение материала

«Остались без школы». Омичи получили отказ при попытке устроить детей в гимназию №9

10 июля 2023, 10:45
Фото: Midjourney
До начала учебного года осталось меньше двух месяцев

В Омске родителям будущих первоклассников отказали в устройстве детей в школу

Родители просят организовать дополнительные классы. У многих нет возможности устроить детей в школу в другой район.

Омичи рассказали о ситуации с зачислением первоклашек в гимназию №9. Родители получили отказ при попытке устроить детей в образовательное учреждение. Пост с обращением появился в паблике «ЧП Омск» 10 июля.

«Дети остались без школы! Практически 50% процентов желающих получили отказ. По прописке прошел один человек. Из 170 заявлений приняли только 90. Детям из многодетных семей, тоже прислали отказ. Округ регистрации к школе очень большой. Те, кто живут в 100 метрах, не могут ее посещать. Второй ребенок автоматически зачисляется, если учится первый. Это прекрасно. А что делать с детьми, которые ходят в детский сад, в соседнем здании? А что делать с детьми, чьи родители работают» — сообщила омичка Анастасия Месхадзе.

Родители просят организовать дополнительные классы. У многих нет возможности устроить детей в школу в другой район. А до начала учебного года осталось меньше двух месяцев.

«Заявление подавали через Госуслуги в первую секунду, как только окно для отправления стало активным. Была спокойна, не думала что все 89 мест займут только льготники, а в итоге, так и вышло. Мы являемся многодетной семьей. Возраст детей 6,6 лет, 5 лет и 2,6 года. Быть одновременно в трех местах я одна не могу физически, а тут хоть школа рядом с садиком бы была», — рассказала Дарья Репченко.

Ранее Город55 рассказывал, какие омские школы отремонтируют в первую очередь. Учебные заведения на время капремонта решили передать департаменту строительства.

Стало известно, какие омские школы отремонтируют в ближайшее время
Узнать подробнее
#Евгений Игишев#Школа#Первоклассник#Общество#Омск#Омская область#Образование
Подпишитесь
Инсайд: место Мизулиной в Совете Федерации займет Иван Евстифеев
Сегодня, 04:56
«Такие люди нам в команде не нужны». Хоценко уволил главу омского минцифры Ключенко
Сегодня, 03:29
Омский подполковник Кудояр стал фигурантом уголовного дела из-за мертвого шпица
Сегодня, 10:51
Стало известно, кого подозревают в пособничестве начальнику омской ИК-6 Пилипенко
Сегодня, 10:44
Срочно. Омичей, застрявших в степи Казахстана, отвезли в Караганду
Вчера, 11:21
Клиенты сети АЗС «Газпромнефть» получат скидку на топливо при покупке кофе
Сегодня, 12:32