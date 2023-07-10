Омский подполковник Кудояр стал фигурантом уголовного дела из-за мертвого шпица

Posted Сегодня, 10:51
Published Сегодня, 10:51
Modified Сегодня, 10:53
Updated Сегодня, 10:53
В истории с убийством соседского шпица на глазах у детей, в котором винили начальника ОЭБ и ПК УМВД по Омской области, подполковника полиции Алексея Кудояра наметился новый поворот, — возбуждено уголовное дело.
«По факту инцидента была проведена проверка, но по ней вынесли постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Это постановление ушло на проверку в прокуратуру, где сочли отказ незаконным и инициировали возбуждение уголовного дела о жестоком обращении с животными», — рассказал источник Города55.
Напомним, сам инцидент произошел еще в 2022 году. Тогда, по словам очевидцев, полковник Кудояр выстрелил, предположительно, из охотничьего ружья в соседского шпица, который вместе с маленькими детьми играл на поле возле дома. Собака умерла практически мгновенно, позже эксперты нашли в ее теле дробь.
Сейчас проверку по этому инциденту проводят в СК по Омской области, не исключено, что все материалы дела уйдут в это ведомство.