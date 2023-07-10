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Омский подполковник Кудояр стал фигурантом уголовного дела из-за мертвого шпица

10 июля 2023, 10:51
Фото: 1MI
Возбуждение уголовного дела инициировали в прокуратуре
По словам нашего источника, прокуратура отменила отказной материал в отношении Алексея Кудояра и все-таки инициировала возбуждение уголовного дела.

В истории с убийством соседского шпица на глазах у детей, в котором винили начальника ОЭБ и ПК УМВД по Омской области, подполковника полиции Алексея Кудояра наметился новый поворот, — возбуждено уголовное дело.

«По факту инцидента была проведена проверка, но по ней вынесли постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Это постановление ушло на проверку в прокуратуру, где сочли отказ незаконным и инициировали возбуждение уголовного дела о жестоком обращении с животными», — рассказал источник Города55.

Напомним, сам инцидент произошел еще в 2022 году. Тогда, по словам очевидцев, полковник Кудояр выстрелил, предположительно, из охотничьего ружья в соседского шпица, который вместе с маленькими детьми играл на поле возле дома. Собака умерла практически мгновенно, позже эксперты нашли в ее теле дробь.

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Сейчас проверку по этому инциденту проводят в СК по Омской области, не исключено, что все материалы дела уйдут в это ведомство.

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