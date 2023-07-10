Омский подполковник Кудояр стал фигурантом уголовного дела из-за мертвого шпица

Напомним, сам инцидент произошел еще в 2022 году. Тогда, по словам очевидцев, полковник Кудояр выстрелил, предположительно, из охотничьего ружья в соседского шпица, который вместе с маленькими детьми играл на поле возле дома. Собака умерла практически мгновенно, позже эксперты нашли в ее теле дробь.