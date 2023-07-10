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Омский минкульт признал объектом культурного наследия дом ХIХ века на Слободской

10 июля 2023, 06:17
Фото: Город55
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Глава ведомства Юрий Трофимов подписал соответствующий приказ.

В региональном министерстве культуры признали столетний дом на улице Слободской, 11 объектом культурного наследия. Представители управления по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия должны уведомить собственников объекта о полученном зданием статуса.

Информацию об этом также должны получить в Росреестре по Омской области. В скором времени обновленный список объектов культурного наследия появится на официальном сайте профильного ведомства. Это проконтролирует первый замминистра культуры Омской области Иван Шеин.

Согласно проекту приказа, одноэтажный деревянный «Дом жилой Мины Федорова» построен в Центральном округе в конце ХIХ века. Ранее статус объекта культурного наследия получили «жилой дом купца С. М. Свекрова» и «жилой дом А. В. Арефьева» на улице Гусарова, 47.

В Омске два столетних аварийных дома пополнили список объектов культурного наследия
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#Общество#Город#Новости#Омск#Объект культурного наследия#Культурное наследие#Минкультуры#Алина Ясинская
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