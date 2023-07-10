Омский бизнесмен Алексей Кныш займется строительством оросительных систем в Ачаире

Отметим, что Алексей Кныш зарегистрировал ИП в 2015 году. Он руководит ООО «Ачаирский агропродукт», которое специализируется на выращивании корнеплодных и клубнеплодных культур. В учредителях «Ачаирского агропродукта» значатся Алексей Кныш (51% уставного капитала) и Елена Больт (49%). По итогам прошлого года выручка фирмы составила 44,6 млн рублей, уменьшившись на 44%.