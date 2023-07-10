Омский бизнесмен Алексей Кныш займется строительством оросительных систем в Ачаире

Posted Сегодня, 06:29
Published Сегодня, 06:29
Modified Сегодня, 06:31
Updated Сегодня, 06:31
В поселке Ачаирский Омского района — на участке площадью 140 га — местный предприниматель Алексей Кныш построит оросительную систему. Проектная документация, как стало известно Городу55, уже получила положительное заключение экспертизы от ООО «Архстройэксперт».
Разработкой проектной документации для ИП Кныш А. А. занималось общество с ограниченной ответственностью «Эксперт проект» из Омска.
Отметим, что Алексей Кныш зарегистрировал ИП в 2015 году. Он руководит ООО «Ачаирский агропродукт», которое специализируется на выращивании корнеплодных и клубнеплодных культур. В учредителях «Ачаирского агропродукта» значатся Алексей Кныш (51% уставного капитала) и Елена Больт (49%). По итогам прошлого года выручка фирмы составила 44,6 млн рублей, уменьшившись на 44%.