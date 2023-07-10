Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:32

Published Сегодня, 07:32

Modified Сегодня, 07:34

Updated Сегодня, 07:34

Изображение материала

Окровавленный омич поджег квартиру и повис на балконе

10 июля 2023, 07:32
Фото: Город55
Сейчас пострадавший находится в больнице
Снимать мужчину пришлось приехавшим на тревожный вызов спасателям.

Необычный перфоманс в своей квартире устроил 41-летний житель дома по улице 75-й Гвардейской бригады, 1В. Сначала мужчина поранился, затем поджег кресло, а после повис на балконе.

«В субботу, 8 июля, около 10:21 поступило сообщение о возгорании одной из квартир в доме по улице 75-й Гвардейской бригады. По приезду на место спасатели увидели окровавленного мужчину, который висел на балконе, а из окон шел густой дым», — рассказал Городу55 источник в экстренных службах.

Спасатели вернули мужчину на землю, эвакуировали из дома 20 человек и потушили возгорание. Пострадавшего забрала приехавшая на место скорая. В больнице у мужчины диагностировали множественные порезы тела.

Сейчас в этом перфомансе с поджогом и ранениями разбираются силовики, которым и предстоит выяснить все нюансы этого необычного происшествия.

В Омске на проспекте Мира вспыхнул пожар в производственном помещении
Узнать подробнее
Читайте также:
Сокрушительный ураган, жалобы омичей на транспорт, бесплатный концерт ЧичеринойОмский СК заинтересовался убийством собаки, в котором винят подполковника КудояраЭлектрик омской ТЭЦ-2 пропал в водах реки Омь
#Василий Попов#ЧП#Пожары#Жесть#Общество#Происшествия#Город#Новости#Эксклюзивы#Омск#Омская область#Россия
Подпишитесь
Инсайд: место Мизулиной в Совете Федерации займет Иван Евстифеев
Сегодня, 04:56
«Такие люди нам в команде не нужны». Хоценко уволил главу омского минцифры Ключенко
Сегодня, 03:29
Омский подполковник Кудояр стал фигурантом уголовного дела из-за мертвого шпица
Сегодня, 10:51
Стало известно, кого подозревают в пособничестве начальнику омской ИК-6 Пилипенко
Сегодня, 10:44
Срочно. Омичей, застрявших в степи Казахстана, отвезли в Караганду
Вчера, 11:21
Клиенты сети АЗС «Газпромнефть» получат скидку на топливо при покупке кофе
Сегодня, 12:32