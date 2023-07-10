Окровавленный омич поджег квартиру и повис на балконе

Posted Сегодня, 07:32
Published Сегодня, 07:32
Modified Сегодня, 07:34
Updated Сегодня, 07:34
Необычный перфоманс в своей квартире устроил 41-летний житель дома по улице 75-й Гвардейской бригады, 1В. Сначала мужчина поранился, затем поджег кресло, а после повис на балконе.
«В субботу, 8 июля, около 10:21 поступило сообщение о возгорании одной из квартир в доме по улице 75-й Гвардейской бригады. По приезду на место спасатели увидели окровавленного мужчину, который висел на балконе, а из окон шел густой дым», — рассказал Городу55 источник в экстренных службах.
Спасатели вернули мужчину на землю, эвакуировали из дома 20 человек и потушили возгорание. Пострадавшего забрала приехавшая на место скорая. В больнице у мужчины диагностировали множественные порезы тела.
Сейчас в этом перфомансе с поджогом и ранениями разбираются силовики, которым и предстоит выяснить все нюансы этого необычного происшествия.