Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:18

Published Сегодня, 11:18

Modified Сегодня, 11:20

Updated Сегодня, 11:20

Изображение материала

Обанкротившийся «Сибэлектрощит» бросил «дочку» — «Строймонтажкомплект»

10 июля 2023, 11:18
Фото: 1MI
иллюстрация
Он передал дочерней компании почти всю свою долю в ее уставном капитале.

У общества с ограниченной ответственностью «Строймонтажкомплект» заметно изменилась структура собственности. Еще 6 июля 40,55% уставного капитала общества принадлежали научно-производственному объединению «Сибэлектрощит», но теперь доля НПО сократилась до скромных 0,02%. Остальные 40,53% перешли к самому «Строймонтажкомплекту», до этого владевшему 7,3%.

«Строймонтажкомплект» зарегистрирован в Омске, в торгово-развлекательном центре «Миллениум». Специализация фирмы — «Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры», ее бенефициар — Дмитрий Ленгер. Именно этот бизнесмен является учредителем ООО «Сибэлектрокомплект», прописанного в Красноярске и владеющего оставшимися 52% «Строймонтажкомплекта».

Напомним: НПО «Сибэлектрощит» — крупное предприятие, которое занимается производством электрической распределительной и регулирующей аппаратуры. В 2021 году у него начались финансовые проблемы, сейчас НПО проходит процедуру банкротства.

Обанкротившийся «Сибэлектрощит» потребовал денег от своего владельца Сергея Зотова
Узнать подробнее
#Николай Эйхвальд#Сибэлектрощит#Бизнес#Новости
Подпишитесь
Инсайд: место Мизулиной в Совете Федерации займет Иван Евстифеев
Сегодня, 04:56
«Такие люди нам в команде не нужны». Хоценко уволил главу омского минцифры Ключенко
Сегодня, 03:29
Омский подполковник Кудояр стал фигурантом уголовного дела из-за мертвого шпица
Сегодня, 10:51
Стало известно, кого подозревают в пособничестве начальнику омской ИК-6 Пилипенко
Сегодня, 10:44
Срочно. Омичей, застрявших в степи Казахстана, отвезли в Караганду
Вчера, 11:21
Клиенты сети АЗС «Газпромнефть» получат скидку на топливо при покупке кофе
Сегодня, 12:32