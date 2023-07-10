Обанкротившийся «Сибэлектрощит» бросил «дочку» — «Строймонтажкомплект»

Posted Сегодня, 11:18
Published Сегодня, 11:18
Modified Сегодня, 11:20
Updated Сегодня, 11:20
У общества с ограниченной ответственностью «Строймонтажкомплект» заметно изменилась структура собственности. Еще 6 июля 40,55% уставного капитала общества принадлежали научно-производственному объединению «Сибэлектрощит», но теперь доля НПО сократилась до скромных 0,02%. Остальные 40,53% перешли к самому «Строймонтажкомплекту», до этого владевшему 7,3%.
«Строймонтажкомплект» зарегистрирован в Омске, в торгово-развлекательном центре «Миллениум». Специализация фирмы — «Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры», ее бенефициар — Дмитрий Ленгер. Именно этот бизнесмен является учредителем ООО «Сибэлектрокомплект», прописанного в Красноярске и владеющего оставшимися 52% «Строймонтажкомплекта».
Напомним: НПО «Сибэлектрощит» — крупное предприятие, которое занимается производством электрической распределительной и регулирующей аппаратуры. В 2021 году у него начались финансовые проблемы, сейчас НПО проходит процедуру банкротства.