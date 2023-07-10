Обанкротившийся «Сибэлектрощит» бросил «дочку» — «Строймонтажкомплект»

У общества с ограниченной ответственностью «Строймонтажкомплект» заметно изменилась структура собственности. Еще 6 июля 40,55% уставного капитала общества принадлежали научно-производственному объединению «Сибэлектрощит», но теперь доля НПО сократилась до скромных 0,02%. Остальные 40,53% перешли к самому «Строймонтажкомплекту», до этого владевшему 7,3%.