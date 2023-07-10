Объем перевозок контейнеров за первую половину 2023 года вырос на 12,2%

Posted 10 июля, 14:59
Published 10 июля, 14:59
Modified Сегодня, 15:08
Updated Сегодня, 15:08
Таким образом, число груженых контейнеров, отправленных во всех видах сообщения, увеличилось на 18,3%, превысив 2,6 миллиона ДФЭ (перевезено 37,1 миллиона тонн грузов, или +16,8%), сообщает rzd.ru. В частности, среди них:
на химикаты и соду пришлось 410,2 тысячи двадцатифутовых эквивалентов (+7,9% к объему января — июня 2022 года);
на лесные грузы пришлось 286,4 тысячи ДФЭ (+0,1%);
на машины, станки, двигатели — 220,4 тысячи (+26,7%);
на метизы — 208,1 тысячи (+13%);
на автомобили и комплектующие — 207,2 тысячи (рост в 1,9 раза);
на промышленные товары — 204,3 тысячи (+0,1%);
на бумагу — 187,6 тысячи (+4,2%);
на химические и минеральные удобрения — 135,5 тысячи (рост — в 2,8 раза);
на черные металлы — 130,2 тысячи (+11,9%);
на строительные грузы — 98,3 тысячи (+22,2%);
на прочие, в том числе сборные грузы — 84,3 тысячи (-6,7%);
на цветные металлы — 64,4 тысячи (-5,3%);
на зерно — 54 тысячи (рост в 2,4 раза);
на нефть и нефтепродукты — 47,7 тысячи (+26,7%);
на рыбу — 17 тысяч (-1,7%);
на цветную руду и серное сырье — 14,4 тысячи (-23,5%);
на мясо и масло животное — 12,9 тысячи (-0,9%);
на картофель, овощи, фрукты — 8,8 тысячи (рост в 1,5 раза);
на продукты перемола — 6,9 тысячи (+18,6%);
на остальные продовольственные товары — 146,3 тысячи (+36,3%).
В июне текущего года во всех видах сообщения осуществили перевозки 599,5 тысячи двадцатифутовых эквивалентов. Этот показатель на 16,6% превышает показатели аналогичного периода 2022 года.