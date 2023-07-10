Новинки госкорпорации «Ростех» на выставке «Иннопром-2023»

На выставке также представлены новые трамваи модели 71-932 «Невский», длиной 27 метров. Они имеют дополнительную секцию и кабины водителя со всех сторон, как у поезда. У этих трамваев есть система, которая следит за водителем — если он потерял сознание или держит в руках кружку или сигарету, то автоматика требует нажатия на специальную кнопку. Если водитель не реагирует, трамвай останавливается автоматически. В трамвае может поместиться 205 человек, а количество сидячих мест — 52.