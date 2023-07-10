Новинки госкорпорации «Ростех» на выставке «Иннопром-2023»

Posted Сегодня, 17:16
Published Сегодня, 17:16
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Updated Сегодня, 17:22
В этом году на мероприятии свои новые продукты представит госкорпорация «Ростех», пишет runews24.ru.
Одним из новых продуктов является препарат «БиоГам», разработанный компанией «Нацимбио». Это отечественный иммуноглобулин в форме раствора с концентрацией 10%. Он может использоваться для профилактики и лечения заболеваний, которые поражают иммунную систему человека, таких как ВИЧ, болезнь Кавасаки и синдром Гийена-Барре. Можно также использовать этот препарат во время операций по трансплантации органов благодаря его высокой концентрации, что позволяет уменьшить время и объем ввода в вену.
Одной из новых разработок холдинга «Швабе» является аппарат Reanimon, основанный на методике СИПАП-терапии. Он предназначен для коррекции остановок дыхания у младенцев во время сна. С помощью этого устройства можно проводить кратковременную неинвазивную и инвазивную вентиляцию легких, а также неинвазивную дыхательную терапию. Аппарат был разработан по просьбам врачей и акушеров отделений терапии и реанимации перинатальных центров и родильных домов. Концерн
КРЭТ представляет на выставке ряд новых разработок, включая систему экологического мониторинга воздуха в помещениях под названием «Чистая среда» и модульный закрытый озонатор воздуха. «Чистая среда» отслеживает качество воздуха в помещении в режиме 24/7, обнаруживает источники загрязнения и предупреждает о возможной аварийной ситуации. Модульный озонатор позволяет обеззараживать помещения с помощью специальных картриджей-озонаторов.
Чебоксарское производственное объединение разработало новые противоградовые ракеты под названием «Алазань-8М», которые могут защитить сельское хозяйство на юге страны от осадков на 90%. Ракеты стоят недорого и быстро окупаются. В данный момент метеослужбы уже испытывают первые ракеты после их создания.
На выставке также представлены новые трамваи модели 71-932 «Невский», длиной 27 метров. Они имеют дополнительную секцию и кабины водителя со всех сторон, как у поезда. У этих трамваев есть система, которая следит за водителем — если он потерял сознание или держит в руках кружку или сигарету, то автоматика требует нажатия на специальную кнопку. Если водитель не реагирует, трамвай останавливается автоматически. В трамвае может поместиться 205 человек, а количество сидячих мест — 52.
Новый отечественный электропоезд под названием «Ласточка» разрабатывался сразу после ухода иностранных организаций из России. Исходно он планировался для использования на востоке страны, поэтому у него было рабочее название «Восток». Российский электропоезд будет комфортнее зарубежных аналогов и удовлетворит все потребности современного человека: есть USB-разъемы для гаджетов, крепления для мобильных транспортных средств, таких как самокаты, а также вагон-кафе. В поезде может поместиться до 1400 человек, а его максимальная скорость составляет 160 км/ч.
На выставке представлено новое торговое оборудование, которое позволяет транслировать информацию о товаре с одновременной фото- или видеорекламой. Внутри оборудования находится проекционная система с улучшенной оптической схемой и SMART-стекло. Такие приборы позволяют не только использовать проекцию, но и использовать оборудование в качестве обычной стеклянной витрины.
Также на мероприятии представлены макеты нового вертолета Ми-171А3 из семейства Ми-8. В будущем этот вертолет сможет использоваться для офшорных операций и обслуживания глубоководных нефтяных платформ.
Еще одной новой разработкой является газотурбинный двигатель E70/8РД для морских судов и промышленных объектов на берегу или близ моря. Двигатель может работать на различных типах топлива.
И наконец, на выставке представлены компактные вертолетообразные квадрокоптеры БПЛА-400Т, которые можно использовать для различных целей, таких как наблюдение или доставка грузов.