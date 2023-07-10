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Posted Сегодня, 07:33

Published Сегодня, 07:33

Modified Сегодня, 07:35

Updated Сегодня, 07:35

Названы риски заболеваний и травм при посещении определенных стран

10 июля 2023, 07:33
При выборе страны для путешествия важно учитывать специфические риски, связанные с заболеваниями и травмами, пишет Pravda.Ru.

В различных государствах туристы сталкиваются с определенными характерными заболеваниями, как сообщает «Российская газета» («РГ»), ссылаясь на данные Росгосстраха.

Например, в Индии, Таиланде, на Бали, в Камбодже и Малайзии наиболее частым диагнозом среди туристов является «гастроэнтерит». Это связано с особенностями местной кухни, климатом и недостаточным соблюдением санитарных норм в некоторых заведениях.

Кроме того, в Индонезии, Таиланде и на Бали туристы часто подвергаются различным травмам. Это связано с популярностью передвижения на мотобайках и недостаточным регулированием дорожного движения.

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