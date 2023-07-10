Названы риски заболеваний и травм при посещении определенных стран

Posted Сегодня, 07:33
Published Сегодня, 07:33
Modified Сегодня, 07:35
Updated Сегодня, 07:35
В различных государствах туристы сталкиваются с определенными характерными заболеваниями, как сообщает «Российская газета» («РГ»), ссылаясь на данные Росгосстраха.
Например, в Индии, Таиланде, на Бали, в Камбодже и Малайзии наиболее частым диагнозом среди туристов является «гастроэнтерит». Это связано с особенностями местной кухни, климатом и недостаточным соблюдением санитарных норм в некоторых заведениях.
Кроме того, в Индонезии, Таиланде и на Бали туристы часто подвергаются различным травмам. Это связано с популярностью передвижения на мотобайках и недостаточным регулированием дорожного движения.