Московский вор в законе Айткали Маймушев получил девять лет колонии

Posted Сегодня, 12:45
Published Сегодня, 12:45
Modified Сегодня, 12:48
Updated Сегодня, 12:48
Согласно данным следствия, Маймушев, известный по кличке «Леха Семипалатинский», с 1997 года занимал высшее положение в преступной иерархии, строго придерживаясь криминальных традиций и правил. Он активно продвигал «воровские идеи» и требовал выполнения своих указаний от преступников благодаря своему авторитету, пишет 360tv.ru.
В январе этого года Маймушев был задержан полицией в баре московской гостиницы. Во время досмотра у него обнаружили значительный объем метадона. Это стало основанием для обвинения в хранении наркотиков.