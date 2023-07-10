Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:45

Published Сегодня, 12:45

Modified Сегодня, 12:48

Updated Сегодня, 12:48

Московский вор в законе Айткали Маймушев получил девять лет колонии

10 июля 2023, 12:45
Мосгорсуд вынес приговор Айткали Маймушеву, известному как Леха Семипалатинский, по обвинению в занятии высшего положения в преступной иерархии и хранении наркотиков. По информации пресс-службы столичной прокуратуры, ему было назначено девять лет лишения свободы в колонии.

Согласно данным следствия, Маймушев, известный по кличке «Леха Семипалатинский», с 1997 года занимал высшее положение в преступной иерархии, строго придерживаясь криминальных традиций и правил. Он активно продвигал «воровские идеи» и требовал выполнения своих указаний от преступников благодаря своему авторитету, пишет 360tv.ru.

В январе этого года Маймушев был задержан полицией в баре московской гостиницы. Во время досмотра у него обнаружили значительный объем метадона. Это стало основанием для обвинения в хранении наркотиков.

Подпишитесь
Инсайд: место Мизулиной в Совете Федерации займет Иван Евстифеев
Сегодня, 04:56
«Такие люди нам в команде не нужны». Хоценко уволил главу омского минцифры Ключенко
Сегодня, 03:29
Омский подполковник Кудояр стал фигурантом уголовного дела из-за мертвого шпица
Сегодня, 10:51
Стало известно, кого подозревают в пособничестве начальнику омской ИК-6 Пилипенко
Сегодня, 10:44
Срочно. Омичей, застрявших в степи Казахстана, отвезли в Караганду
Вчера, 11:21
Клиенты сети АЗС «Газпромнефть» получат скидку на топливо при покупке кофе
Сегодня, 12:32