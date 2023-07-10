Московский вор в законе Айткали Маймушев получил девять лет колонии

Мосгорсуд вынес приговор Айткали Маймушеву, известному как Леха Семипалатинский, по обвинению в занятии высшего положения в преступной иерархии и хранении наркотиков. По информации пресс-службы столичной прокуратуры, ему было назначено девять лет лишения свободы в колонии.