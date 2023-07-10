Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:32

Published Сегодня, 12:32

Modified Сегодня, 12:33

Updated Сегодня, 12:33

Изображение материала

Клиенты сети АЗС «Газпромнефть» получат скидку на топливо при покупке кофе

10 июля 2023, 12:32
Фото: Сеть АЗС «Газпромнефть»
Сеть АЗС «Газпромнефть» объявляет акцию «Кофе заправляет».

С 10 июля по 31 августа 2023 года пользователи программы лояльности «Нам по пути» при покупке кофе, чая или маття на станциях сети «Газпромнефть» получат скидку в размере 1 рубль на каждый заправленный литр бензина, дизельного топлива или сжиженного углеводородного газа (СУГ).

Минимальный объем заправки для участия в акции составляет 30 литров в центральном регионе и на юге России и 25 литров на Урале и в Сибири. Максимальный объем единовременной заправки, на который распространяется скидка, ограничен для бензинов и СУГ 50 литрами, для дизельного топлива — 100 литрами. Воспользоваться предложением можно любое количество раз.

Акционные покупки должны быть оплачены автовладельцами без использования бонусов программы лояльности «Нам по пути» с помощью банковской карты, через «Систему быстрых платежей», мобильное приложение «АЗС Газпромнефть» или наличными.

Самый простой способ присоединиться к программе — выпустить бесплатную карту лояльности в мобильном приложении «АЗС Газпромнефть», доступном для Android и iOS.

В числе других приятных подарков пользователям мобильного приложения бесплатно доступны каждый 6-й бургер или хот-дог.

*С подробной информацией об акции можно ознакомиться по ссылке, в мобильном приложении АЗС «Газпромнефть» или по телефону Единого центра поддержки клиентов 8 800 700 51 51 (звонок по России бесплатный), на АЗС «Газпромнефть», участвующих в Акции.

Реклама: Сеть АЗС «Газпромнефть»

Подпишитесь
Инсайд: место Мизулиной в Совете Федерации займет Иван Евстифеев
Сегодня, 04:56
«Такие люди нам в команде не нужны». Хоценко уволил главу омского минцифры Ключенко
Сегодня, 03:29
Омский подполковник Кудояр стал фигурантом уголовного дела из-за мертвого шпица
Сегодня, 10:51
Стало известно, кого подозревают в пособничестве начальнику омской ИК-6 Пилипенко
Сегодня, 10:44
Срочно. Омичей, застрявших в степи Казахстана, отвезли в Караганду
Вчера, 11:21