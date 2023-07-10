Клиенты сети АЗС «Газпромнефть» получат скидку на топливо при покупке кофе

Минимальный объем заправки для участия в акции составляет 30 литров в центральном регионе и на юге России и 25 литров на Урале и в Сибири. Максимальный объем единовременной заправки, на который распространяется скидка, ограничен для бензинов и СУГ 50 литрами, для дизельного топлива — 100 литрами. Воспользоваться предложением можно любое количество раз.