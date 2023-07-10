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Published Сегодня, 17:08

Modified Сегодня, 17:11

Updated Сегодня, 17:11

Эксперт: Открытость — ключевой аспект в общении с детьми

10 июля 2023, 17:08
Общение с детьми требует открытости. Если мы воспитываем ребенка в семье, где ценятся открытость и честность, мы помогаем ему развивать положительные отношения с другими людьми, считает гендиректор группы компаний по комплексному развитию и отдыху детей Sportzania Игорь Пугачев.

Когда мы разговариваем с детьми о нашей жизни и делаем их частью семейных событий, мы показываем им, что семья — это место, где они могут найти поддержку, любовь и безопасность. Разговоры о семье, любви и верности играют огромную роль в их развитии и воспитании, рассказал эксперт в интервью RuNews24.ru.

Объясняя детям понятие любви и отношений, мы помогаем им понять, что любовь — это не только романтические чувства, но и забота, поддержка и уважение. Мы также учим их, что отношения требуют работы и компромиссов, и что основаны они на взаимном доверии и понимании, напомнил Пугачев.

Нам важно объяснить детям, что верность — это не только отсутствие физической измены, но и уважение и преданность эмоционально и духовно. Необходимо научить ребенка быть верным себе, не обманывать себя в своих чувствах, эмоциях и целях. Это поможет ему стать здоровой личностью без иллюзий.

Если мы не разговариваем открыто с детьми о таких важных темах, то они могут получать неправильную информацию из других источников, что может привести к негативным последствиям в их будущих отношениях. Отсутствие открытых разговоров также может вызывать недоверие между родителями и детьми, делая ребенка запутанным и одиноким.

Открытые разговоры с детьми помогают им выражать свои чувства и эмоции, понимать чувства других людей. Они укрепляют семейные ценности и создают чувство принадлежности и уважения к семье. Такие разговоры делают детей более осознанными и ответственными членами семьи.

Таким образом, открытые разговоры способствуют развитию эмоционального интеллекта и укреплению семейных ценностей. Они помогают укрепить связи между членами семьи и создать незабываемые моменты, которые останутся в памяти на всю жизнь, резюмировал эксперт.

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