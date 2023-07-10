Эксперт: Открытость — ключевой аспект в общении с детьми

Когда мы разговариваем с детьми о нашей жизни и делаем их частью семейных событий, мы показываем им, что семья — это место, где они могут найти поддержку, любовь и безопасность. Разговоры о семье, любви и верности играют огромную роль в их развитии и воспитании, рассказал эксперт в интервью RuNews24.ru.