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Экс-главу омского депстроя Мякинина обвиняют в превышении должностных полномочий

10 июля 2023, 03:47
Фото: Город55
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Бывший чиновник не признает вину в совершении преступления.

Омские следователи завершили расследование уголовного дела, фигурантом которого стал экс-директор департамента строительства Александр Мякинин. Его обвиняют в превышении должностных полномочий и злоупотреблении ими. По данным следствия, история разворачивалась в 2020–2021 годах.

В тот период по контракту подрядчик строил и реконструировал дорогу от моста имени 60-летия Победы по улице 3-я Островская до улицы Перелета. Мякинин подписал акты о приеме выполненных работ и справки об их стоимости. Как выяснили следователи, стоимость щебня в документах была завышена. По этой причине городской бюджет потерпел ущерб на сумму 45,5 млн рублей.

Также в 2020–2021 годах глава департамента закрыл глаза на грубые нарушения при строительстве детского сада по улице 1-я Станционная. Из личной заинтересованности он не постарался, чтобы подрядчик доработал проект. Уже после бы здание сдали без нарушений в эксплуатацию. Теперь же его подтапливает грунтовыми водами. Известно, что объект возводили в рамках нацпроекта «Демография».

Бывший чиновник не признал вину. Как сообщили в СУ СК РФ по Омской области, Мякинин находится под подпиской о невыезде. Ему также избрали меру пресечения в виде надлежащего поведения. Чтобы возместить причиненный ущерб на его автомобиль наложен арест. В скором времени уголовное дело рассмотрит суд. Добавим, что Мякинина отправили в отставку в феврале 2022 года.

Ранее на взятке попался замдиректора департамента имущественных отношений Евгений Кондратьев. Он попросил у известного омского бизнесмена Геннадия Ушакова 970 тыс рублей. За вознаграждение чиновник пообещал помочь быстро оформить долгосрочную аренду помещений на Центральном рынке.

Омский чиновник Кондратьев просил взятку в 970 тысяч, чтобы купить автомобиль
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#Новости#Омск#Александр Мякинин#Строительство#Происшествия#Политика#Уголовное дело#Суд#Превышение полномочий#Злоупотребление должностными полномочиями#Алина Ясинская
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