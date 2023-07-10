Экс-главу омского депстроя Мякинина обвиняют в превышении должностных полномочий

Также в 2020–2021 годах глава департамента закрыл глаза на грубые нарушения при строительстве детского сада по улице 1-я Станционная. Из личной заинтересованности он не постарался, чтобы подрядчик доработал проект. Уже после бы здание сдали без нарушений в эксплуатацию. Теперь же его подтапливает грунтовыми водами. Известно, что объект возводили в рамках нацпроекта «Демография».