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Published Сегодня, 13:06

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Днем не получится. Из-за жары сократили время работы аттракционов в омских парках

10 июля 2023, 13:06
Фото: Город55
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Из-за аномальной жары аттракционы в омских парках будут работать только вечером

Во вторник аттракционы в парке 30 лет ВЛКСМ запустят только в 17.00.

Ближайшие дни в Омске будут по-настоящему знойными. По прогнозам синоптиков воздух прогреется до +40 градусов. Из-за аномальной жары скорректировать режим работы решили в парке имени 30-летия ВЛКСМ.

Омичи смогут прокатиться на аттракционах только в вечернее время — с 17.00 до 21.00. Пока что такой режим работы распространяется только на вторник, 11 июля.

«Старайтесь избегать длительного нахождения под открытым воздействием солнечных лучей во избежание получения теплового удара», — дали омичам совет в администрации парка.

Напомним, что на фоне наступившей серьезной жары в Обь-Иртышском УГМС объявили о штормовом предупреждении. В пяти районах Омской области из-за жаркой и сухой погоды действует 4 класс пожарной опасности (высокая). На остальной территории — 2 и 3 класс.

В Омской области из-за надвигающейся 40-градусной жары ввели особый режим
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#Юлия Истомина#Парки#Парк 30-летия ВЛКСМ#Аттракцион#Жара#Общество#Город#Новости#Омск
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