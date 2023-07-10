Днем не получится. Из-за жары сократили время работы аттракционов в омских парках

Posted Сегодня, 13:06
Published Сегодня, 13:06
Modified Сегодня, 13:08
Updated Сегодня, 13:08
Ближайшие дни в Омске будут по-настоящему знойными. По прогнозам синоптиков воздух прогреется до +40 градусов. Из-за аномальной жары скорректировать режим работы решили в парке имени 30-летия ВЛКСМ.
Омичи смогут прокатиться на аттракционах только в вечернее время — с 17.00 до 21.00. Пока что такой режим работы распространяется только на вторник, 11 июля.
«Старайтесь избегать длительного нахождения под открытым воздействием солнечных лучей во избежание получения теплового удара», — дали омичам совет в администрации парка.
Напомним, что на фоне наступившей серьезной жары в Обь-Иртышском УГМС объявили о штормовом предупреждении. В пяти районах Омской области из-за жаркой и сухой погоды действует 4 класс пожарной опасности (высокая). На остальной территории — 2 и 3 класс.