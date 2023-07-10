Диетолог рекомендует продукты, которые можно есть без ограничений по количеству

В беседе с aif.ru диетолог-нутрициолог Ирина Мансурова поделилась мнением экспертов о продуктах, которые можно употреблять без ограничений, не беспокоясь о наборе лишних килограммов.