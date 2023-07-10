Диетолог рекомендует продукты, которые можно есть без ограничений по количеству

Posted Сегодня, 07:36
Published Сегодня, 07:36
Modified Сегодня, 07:38
Updated Сегодня, 07:38
Согласно словам специалиста, важно руководствоваться принципом здоровой тарелки, а в питании включать все продукты, необходимые организму, пишет Pravda.Ru. В соответствии с этим принципом, рекомендуемые пропорции на тарелке (половина — овощи, четверть — сложные углеводы, четверть — белки) должны содержать следующие продукты:
Согласно экспертному мнению, эти продукты можно потреблять без ограничений по количеству.