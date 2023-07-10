Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:36

Published Сегодня, 07:36

Modified Сегодня, 07:38

Updated Сегодня, 07:38

Диетолог рекомендует продукты, которые можно есть без ограничений по количеству

10 июля 2023, 07:36
В беседе с aif.ru диетолог-нутрициолог Ирина Мансурова поделилась мнением экспертов о продуктах, которые можно употреблять без ограничений, не беспокоясь о наборе лишних килограммов.

Согласно словам специалиста, важно руководствоваться принципом здоровой тарелки, а в питании включать все продукты, необходимые организму, пишет Pravda.Ru. В соответствии с этим принципом, рекомендуемые пропорции на тарелке (половина — овощи, четверть — сложные углеводы, четверть — белки) должны содержать следующие продукты:

  • Огурцы
  • Шпинат
  • Крестоцветные овощи (например, брокколи, цветная капуста)
  • Авокадо
  • Кабачки
  • Баклажаны
  • Яйца
  • Рыба
  • Бобовые (например, фасоль, чечевица)
  • Мясо
  • Творог
  • Овсянка
  • Яблоки

Согласно экспертному мнению, эти продукты можно потреблять без ограничений по количеству.

Подпишитесь
Инсайд: место Мизулиной в Совете Федерации займет Иван Евстифеев
Сегодня, 04:56
«Такие люди нам в команде не нужны». Хоценко уволил главу омского минцифры Ключенко
Сегодня, 03:29
Омский подполковник Кудояр стал фигурантом уголовного дела из-за мертвого шпица
Сегодня, 10:51
Стало известно, кого подозревают в пособничестве начальнику омской ИК-6 Пилипенко
Сегодня, 10:44
Срочно. Омичей, застрявших в степи Казахстана, отвезли в Караганду
Вчера, 11:21
Клиенты сети АЗС «Газпромнефть» получат скидку на топливо при покупке кофе
Сегодня, 12:32