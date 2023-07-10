Девятилетняя девочка скончалась после нападения собаки в Чечне

Posted Сегодня, 18:03
Published Сегодня, 18:03
Modified Сегодня, 18:07
Updated Сегодня, 18:07
Трагедия случилась в станице Первомайская. Сейчас проводится проверка по поводу смерти ребенка от нападения животного, пишет Общественная служба новостей со ссылкой на Telegram-канал ведомства.
Отмечается, что собака породы алабай охраняла загон для овец на заднем дворе частного дома. Она напала на племянницу хозяина.
Девочка скончалась на месте от полученных травм. Агрессивно ведущего себя пса пришлось усыпить. Следователи выясняют все подробности произошедшего.