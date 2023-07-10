Часть долгов империи «ОША» оплатит несостоявшийся депутат Заксобрания Омской области

Ранее инкубаторий «Оши» под Омском перешел в собственность фирмы из Самары. Сделка состоялась 26 мая, ее сумма составила 2,44 млн рублей. В августе прошлого года Алексей Шаповалов также выкупил часть имущества ПК «Оша». По итогам аукциона бизнесмен заключил несколько сделок.