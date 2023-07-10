Часть долгов империи «ОША» оплатит несостоявшийся депутат Заксобрания Омской области

Posted Сегодня, 06:56
Published Сегодня, 06:56
Modified Сегодня, 06:58
Updated Сегодня, 06:58
Восьмой арбитражный апелляционный суд 6 июля вынес решение по жалобе Владимира Веретено. Совладелец холдинга «Оша» не согласился с зачетом погашенных требований кредиторов.
Согласно постановлению суда, долги ООО «Нива» (расположенное в Русской Поляне зерноперерабатывающее предприятие) будет гасить не сама «Нива», а ООО «Оптимист». Компания готова заплатить 55,3 млн рублей, чтобы спасти сельхозпредприятие.
Директором компании «Оптимист» является Дмитрий Горячев. Он известен как кандидат в депутаты Заксобрания Омской области по округу №6 (Центральный и Советский округа Омска) в 2021 году. Выдвигался от партии «Коммунисты России».
Победил на округе в итоге Игорь Веретено, один из совладельцев империи «ОША». Теперь же Горячев планирует выплатить больше 55 млн рублей, чтобы закрыть долги «Нивы».
Ранее инкубаторий «Оши» под Омском перешел в собственность фирмы из Самары. Сделка состоялась 26 мая, ее сумма составила 2,44 млн рублей. В августе прошлого года Алексей Шаповалов также выкупил часть имущества ПК «Оша». По итогам аукциона бизнесмен заключил несколько сделок.