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Бывший министр экологии Южного Урала приговорен к трем годам тюрьмы

10 июля 2023, 07:59
В Челябинске суд огласил приговор Виталию Безрукову, бывшему министру экологии Южного Урала, обвиняемому в превышении должностных полномочий. Чиновнику назначено наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии общего режима.

Пресс-служба прокуратуры Челябинской области сообщила, что суд приговорил Безрукова к трехлетнему лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, пишет ФедералПресс. В зале суда он был немедленно взят под стражу. Расследование установило, что в 2020 году, в период неблагоприятных метеоусловий, Безруков не контролировал и не предпринимал никаких мер в отношении предприятий, превышающих установленные нормы промышленных выбросов.

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