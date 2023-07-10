Бывший министр экологии Южного Урала приговорен к трем годам тюрьмы

Пресс-служба прокуратуры Челябинской области сообщила, что суд приговорил Безрукова к трехлетнему лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, пишет ФедералПресс. В зале суда он был немедленно взят под стражу. Расследование установило, что в 2020 году, в период неблагоприятных метеоусловий, Безруков не контролировал и не предпринимал никаких мер в отношении предприятий, превышающих установленные нормы промышленных выбросов.