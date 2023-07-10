Азаренко не подошла к сетке для рукопожатия с украинской спортсменкой

Несмотря на то, что Азаренко не подошла к сетке, зрители на трибунах начали свистеть, неправильно истолковывая это как отказ от пожатия руки своей сопернице, пишет Pravda.Ru. Однако Элина Свитолина, бронзовый призер Олимпийских игр 2020 года и бывший третий номер мирового рейтинга, заявила до матча четвертьфинала Уимблдона против Виктории Азаренко, что будет продолжать отказываться от рукопожатий с российскими и белорусскими теннисистками.