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Азаренко не подошла к сетке для рукопожатия с украинской спортсменкой

10 июля 2023, 07:41
Белорусская теннисистка Виктория Азаренко, занимающая 20-е место в мировом рейтинге, вызвала волнение на Уимблдоне, когда решила не подойти к сетке для обычного рукопожатия со своей соперницей, украинской теннисисткой Элиной Свитолиной.

Несмотря на то, что Азаренко не подошла к сетке, зрители на трибунах начали свистеть, неправильно истолковывая это как отказ от пожатия руки своей сопернице, пишет Pravda.Ru. Однако Элина Свитолина, бронзовый призер Олимпийских игр 2020 года и бывший третий номер мирового рейтинга, заявила до матча четвертьфинала Уимблдона против Виктории Азаренко, что будет продолжать отказываться от рукопожатий с российскими и белорусскими теннисистками.

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