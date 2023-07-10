25 очаг бешенства. Опасный вирус выявили в поселке Веселый Омской области

Добавим, что в 2023 году в регионе нашли уже 25 очагов бешенства — это в 5 раз больше, чем в прошлом году. В региональном Россельхознадзоре напомнили, что переносят это опасное заболевание в природе лисицы, корсаки, енотовидные собаки и волки, а в городских условиях — кошки и собаки.