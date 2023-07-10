25 очаг бешенства. Опасный вирус выявили в поселке Веселый Омской области

Posted Сегодня, 11:57
Published Сегодня, 11:57
Modified Сегодня, 11:59
Updated Сегодня, 11:59
В Горьковском районе Омской области зарегистрировали очаг бешенства у лисы. Опасный вирус нашли на территории личного подсобного хозяйства по улице Центральная в поселке Веселый.
С 7 июля на территории эпизоотического очага и прилегающей к нему в радиусе 1 км территории установили карантин. Соответствующий приказ подписал и. о. губернатора Омской области Валерий Бойко. Действовать ограничения будут до 4 сентября 2023 года.
В населенном пункте, признанным неблагополучным, на время карантина запретили ввоз-вывоз животных, посещение посторонними лицами и проведение сельскохозяйственных ярмарок. Контролировать исполнение указа обязали министра сельского хозяйства Омской области Николая Дрофу.
Добавим, что в 2023 году в регионе нашли уже 25 очагов бешенства — это в 5 раз больше, чем в прошлом году. В региональном Россельхознадзоре напомнили, что переносят это опасное заболевание в природе лисицы, корсаки, енотовидные собаки и волки, а в городских условиях — кошки и собаки.
Ранее Город55 рассказывал о введении бессрочного карантина в поселке Политотдел Любинского района. Произошло это из-за зарегистрированного случая лейкоза крупного рогатого скота.