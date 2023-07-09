Застрявшие в Казахстане, опасное масло в больницах, «Любинский. ART». Воскресный Омск

Posted Сегодня, 14:37
Published Сегодня, 14:37
Modified Сегодня, 14:39
Updated Сегодня, 14:39
Мы весь день следим за историей с нашими земляками. Автобус из Омска должен был уже приехать в Чолпон-Ату, но поломка транспорта сильно продлила путешествие. Подробности истории:
Во второй половине дня история все-таки запахла счастливым концом. Омичей отвезли в Караганду:
В продукции одного местного производителя снова нашли бактерии группы кишечной палочки. Предприниматель был видным поставщиком городских медучреждений.
В Омске прошел фестиваль современного искусства. Мы не могли пропустить такое событие. Подробный репортаж: