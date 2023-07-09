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Застрявшие в Казахстане, опасное масло в больницах, «Любинский. ART». Воскресный Омск

9 июля 2023, 14:37
Фото: 1MI
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Новости, которые нельзя пропустить.

Омичи застряли в Казахстане

Мы весь день следим за историей с нашими земляками. Автобус из Омска должен был уже приехать в Чолпон-Ату, но поломка транспорта сильно продлила путешествие. Подробности истории:

12 часов ожидания в степи. Автобус с омичами сломался по пути в Киргизию
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Во второй половине дня история все-таки запахла счастливым концом. Омичей отвезли в Караганду:

Омичей, застрявших в степи Казахстана, отвезли в Караганду
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Омских пациентов кормили некачественным маслом

В продукции одного местного производителя снова нашли бактерии группы кишечной палочки. Предприниматель был видным поставщиком городских медучреждений.

По следам Вагнера. В продукции поставщика омских больниц нашли кишечную палочку
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«Любинский. ART»

В Омске прошел фестиваль современного искусства. Мы не могли пропустить такое событие. Подробный репортаж:

В Омске прошел фестиваль «Любинский. ART». Рассказываем и показываем, как это было
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