«Я вас любил» и «Письмо к женщине». Что любят читать омичи

Второе место у Сергея Есенина, его цитировал каждый девятый омич, то есть 11%, большинство из которых — женщины. Самые популярные стихотворения: «Береза», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Письмо к женщине» и «Заметался пожар голубой…».