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«Я вас любил» и «Письмо к женщине». Что любят читать омичи

9 июля 2023, 03:56
Фото: 1MI
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Почти четверть омичей считают Пушкина любимым поэтом

Рейтинг самых популярных поэтов у жителей нашего региона.
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Опросы

Портал по поиску работы SuperJob провел исследование среди омичей, чтобы составить поэтический рейтинг. Абсолютным лидером стал Александр Пушкин. О нем сказали 22% опрошенных. Чаще всего вспоминали произведения: «У лукоморья дуб зеленый…», «Я помню чудное мгновенье…», «Евгений Онегин», «Я вас любил…» и «Зимнее утро».

Второе место у Сергея Есенина, его цитировал каждый девятый омич, то есть 11%, большинство из которых — женщины. Самые популярные стихотворения: «Береза», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Письмо к женщине» и «Заметался пожар голубой…».

«Бронза» рейтинга — Михаил Лермонтов с результатом в 7%. Его больше предпочитают мужчины. Цитировали «Бородино» и «Парус».

В рейтинг русских поэтов у омичей также вошли Федор Тютчев (5%), Владимир Маяковский (3%) и Александр Блок (3%). А вот среди поэтесс жители нашего региона отметили Марину Цветаеву (1,7%) м Анну Ахматову (1,7%).

Попали в ТОП, но не заняли лидирующие позиции: Владимир Высоцкий, Эдуард Асадов, Борис Пастернак, Николай Некрасов, Иосиф Бродский, Евгений Евтушенко.

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#Культура#Опросы#Общество#Новости#Омск#Омская область
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