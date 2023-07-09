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В Омской области отремонтируют еще два объекта культуры. Рассказываем, о чем речь

9 июля 2023, 04:03
Фото: 1MI
иллюстрация

В Омской области отремонтируют еще два районных дома культуры

Работы стартуют в этом году.

Врио губернатора Виталий Хоценко в своем телеграм-канале анонсировал ремонт двух сельских домов культуры. Речь об объектах в Азовском и Нововаршавском районах.

На восстановление зданий нужны дополнительные средства. Из областного бюджета выделят 4,5 млн рублей. Работы планируется провести в этом году.

Напомним, сейчас в регионе по нацпроекту «Культура» благоустраивают шесть ДК: в Тевризе, Знаменке, Большереченском, Павлоградском, Любинском и Нововаршавском районах.

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#Ремонт#Дом культуры#Культура#Новости#Омская область#Азовский район#Нововаршавский район#Тевриз#Знаменский район#Большереченский район#Павлоградский район#Любинский район#Виталий Хоценко
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