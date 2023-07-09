В Омской области отремонтируют еще два объекта культуры. Рассказываем, о чем речь

Posted Сегодня, 04:03
Published Сегодня, 04:03
Modified Сегодня, 04:05
Updated Сегодня, 04:05
Врио губернатора Виталий Хоценко в своем телеграм-канале анонсировал ремонт двух сельских домов культуры. Речь об объектах в Азовском и Нововаршавском районах.
На восстановление зданий нужны дополнительные средства. Из областного бюджета выделят 4,5 млн рублей. Работы планируется провести в этом году.
Напомним, сейчас в регионе по нацпроекту «Культура» благоустраивают шесть ДК: в Тевризе, Знаменке, Большереченском, Павлоградском, Любинском и Нововаршавском районах.