В Омске появится новая шиномонтажная мастерская

Застройщиком выступит местный бизнесмен Тигран Мкртчян. Основной вид деятельности его ИП — это розничная торговля розничная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями в неспециализированных магазинах. Статус индивидуального предпринимателя зарегистрирован в апреле 2022 года.