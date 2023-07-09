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В Омске появится новая шиномонтажная мастерская

9 июля 2023, 08:04
Фото: 1MI
иллюстрация
Расположится в Октябрьском округе.

Департамент архитектуры и градостроительства мэрии Омска выдал разрешение на строительство шиномонтажной мастерской. Объект расположится на улице 3-я Молодежная, что в Октябрьском округе.

Согласно проектной документации, на месте появится одноэтажное здание. Площадь — почти 438 квадратных метров.

Застройщиком выступит местный бизнесмен Тигран Мкртчян. Основной вид деятельности его ИП — это розничная торговля розничная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями в неспециализированных магазинах. Статус индивидуального предпринимателя зарегистрирован в апреле 2022 года.

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#Строительство#Мэрия#Департамент строительства#Бизнес#Новости#Омск
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