В Омске появится новая шиномонтажная мастерская

Posted Сегодня, 08:04
Published Сегодня, 08:04
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Updated Сегодня, 08:07
Департамент архитектуры и градостроительства мэрии Омска выдал разрешение на строительство шиномонтажной мастерской. Объект расположится на улице 3-я Молодежная, что в Октябрьском округе.
Согласно проектной документации, на месте появится одноэтажное здание. Площадь — почти 438 квадратных метров.
Застройщиком выступит местный бизнесмен Тигран Мкртчян. Основной вид деятельности его ИП — это розничная торговля розничная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями в неспециализированных магазинах. Статус индивидуального предпринимателя зарегистрирован в апреле 2022 года.