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Умерла экс-директор омской спортивной школы по легкой атлектике

9 июля 2023, 10:26
Фото: 1MI
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Трудовой стаж Любови Конаревой превышал 49 лет.

7 июля на 77-м году ушла из жизни заслуженный работник физической культуры, отличник просвещения СССР, отличник физической культуры и спорта Любовь Конарева. О смерти сообщили в региональном минспорта.

С 1970 года Любовь Николаевна работала тренером в детско-юношеской спортивной школе №7. С 1981 по 2006 годы руководила ДЮСШ. Затем до 2019 года трудилась на посту старшего инструктора-методиста. Педагогический стаж был около полувека.

Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким Любови Николаевны.

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#Смерть#Общество#Новости#Омск#Спорт
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