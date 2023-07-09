Умерла экс-директор омской спортивной школы по легкой атлектике

Posted Сегодня, 10:26
Published Сегодня, 10:26
Modified Сегодня, 10:28
Updated Сегодня, 10:28
7 июля на 77-м году ушла из жизни заслуженный работник физической культуры, отличник просвещения СССР, отличник физической культуры и спорта Любовь Конарева. О смерти сообщили в региональном минспорта.
С 1970 года Любовь Николаевна работала тренером в детско-юношеской спортивной школе №7. С 1981 по 2006 годы руководила ДЮСШ. Затем до 2019 года трудилась на посту старшего инструктора-методиста. Педагогический стаж был около полувека.
Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким Любови Николаевны.