Сокрушительный ураган, жалобы омичей на транспорт, бесплатный концерт Чичериной

Posted Сегодня, 12:51
Published Сегодня, 12:51
Modified Сегодня, 12:53
Updated Сегодня, 12:53
На этот раз увеличим наш традиционный криминальный дайджест.
В последнее время мы часто слышим о случаях насилия над детьми. Тема не нова, ее давно обсуждают на всех уровнях. Город55 подготовил тематический материал:
Продолжаем рассказывать о громких преступлениях:
За июнь в Арбитражный суд Омской области поступило 967 дел. Общая сумма финансовых претензий по пяти самым крупным из них превысила 336 млн рублей. Мы подготовили традиционный топ:
И еще немного подробностей из мира криминала.
И еще одна страшная подборка. Расскажем о смертельных инцидентах недели:
Не все происшествия на неделе были с летальным исходом. Представляем случаи удачного спасения:
6 июля омичей предупредили о надвигающемся шторме. Прогнозы синоптиков сбылись на следующий день. Во второй половине дня 7 июля на город обрушился настоящий тропический ливень. Мы публиковали видео.
На непогоду первыми отреагировали таксисты: цены увеличились в шесть раз. Город встал в 10-балльные пробки. Коммунальщики оперативно перешли на особый режим работы.
Деревья вырывало с корнями, страдали автомобили. Мы показываем последствия разгула стихии. Прогнозы не утешали, ураган мог продолжиться, к омичам обратились с рекомендациями: что делать при происшествиях. 8 июля стало известно, за ночь рабочие откачали с улиц 900 кубометров воды.
О наболевшем. Ровно неделю назад мы публиковали материал о жалобах омичей на новую схему движения общественного транспорта. Неделя началась с новости о прокурорской проверке. Параллельно Контрольно-счетная палата тоже исследовала работу в области пассажирского транспорта. Выявлен ряд нарушений. Дорожникам теперь придется их устранять. 5 июля стало известно о переходе на новую схему еще одного популярного маршрута. На этот раз дачного.
Несмотря на всеобщее недовольство, местный дептранс 4 июля подвел итоги первых дней работы маршруток по измененным схемам. Спойлер: реформа уже приносит неплохие результаты, считают чиновники. Под конец рабочей недели в маршрутке по городу прокатился мэр Сергей Шелест.
Без лишних слов хотим просто привести вам сухие факты:
3 июля. В Омске снова ввели режим НМУ. Жители Левого берега и поселка Чкаловский жаловались на химический запах.
4 июля. Четвертый раз за месяц метеорологи объявляли режим «черного неба».
7 июля. Снова НМУ и недовольства не только горожан, но и сельчан, слова о выбросах, «диком запахе мазута», сероводороде и приступах тошноты. В этот же день синоптики подвели итоги июня: девять дней «черного неба».
9 июля. Угадаете? Да, режим НМУ и избыток сероводорода. Омичи говорили еще про запах газа и химии.
Это что касается воздуха. У нас и с водой проблемы есть. Стоило минприроды объявить о проекте по оздоровлению местных водоемов, как жители обратили внимание на жуткие масляные пятна на Оми и Иртыше.
В среду мы с инсайдом подъехали. Нам стало известно, что мандат бессменного председателя Законодательного Собрания Омской области Владимира Варнавского перейдет к первому вице-губернатору Валерию Бойко. Он уже выиграл праймериз «Единой России» на Муромцевском одномандатном округе.
К слову о депутатах, чиновниках и влиянии. Мы подготовили очередной материал про влиятельные династии нашего региона. На этот раз вещаем про семью Антропенко:
Не уходим от Заксобрания. 7 июля партия «Единая Россия» выдвинула своего кандидата на пост спикера областного парламента. Им предсказуемо стал нынешний ИО Александр Артемов.
Что ни день, то новые руководители. Во вторник без главы остался муниципальный «Комбинат специальных услуг». Уволился с поста Сергей Угрюмов. В среду Город55 вновь порадовал инсайдом: мы выяснили, что на ближайшем заседании регионального кабмина объявят о назначении Антона Киселева первым замминистра региональной политики. В четверг в местном минобразования переназначили заместителей Ивана Кротта. В субботу выяснилось, что пост директора Росздравнадзора покинул Георгий Третьяков. Назначен врио. А в воскресенье аналогичная ситуация произошла с областным МФЦ.
У омичей насыщенное лето! Рассказываем, что было и что будет.