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Posted Сегодня, 12:51

Published Сегодня, 12:51

Modified Сегодня, 12:53

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Сокрушительный ураган, жалобы омичей на транспорт, бесплатный концерт Чичериной

9 июля 2023, 12:51
Фото: 1MI
итоги недели
Самые значимые события недели.

Скандальные преступления в Омске

На этот раз увеличим наш традиционный криминальный дайджест.

В последнее время мы часто слышим о случаях насилия над детьми. Тема не нова, ее давно обсуждают на всех уровнях. Город55 подготовил тематический материал:

Насилие (не)допустимо: вспоминаем, кто и когда вредил детям в Омской области
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Продолжаем рассказывать о громких преступлениях:

  • серийный маньяк по прозвищу «Форточник» отправится в колонию строго режима на 12,5 лет;
  • в центре города пьяный мужчина избил прохожих;
  • омичу грозит до 10 лет колонии за мошенничество при оформлении кредита;
  • многодетной матери смягчили наказание за поножовщину с тремя собутыльниками;
  • бывшего педагога омской школы-интерната приговорили к двум годам колонии за хищение денег.

За июнь в Арбитражный суд Омской области поступило 967 дел. Общая сумма финансовых претензий по пяти самым крупным из них превысила 336 млн рублей. Мы подготовили традиционный топ:

Топ арбитража. Экспорт зерна в Китай, долги за тепло и банкротство «Букетомска»
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И еще немного подробностей из мира криминала.

  • Подполковника омской полиции Алексея Кудояра обвиняют в убийстве собаки на глазах у детей. Наш источник в подробностях описал историю. Следственный комитет тоже заинтересовался делом. Началась проверка. Примечательно, но за пару дней до нашей публикации Кудояр засветился еще в одной неприятной истории. Именно с нее мы начали говорить о нем. Обвиняемый является начальником отдела противодействия коррупции. И у него нашли… слишком дорогой коттедж. Мы раскрываем все подробности.
  • В селе Большереченского района было найдено тело 88-летней местной жительницы. Она не отвечала на звонки и подруга обратилась в полицию. Выяснилось, смерть была криминальной. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый был известен — 61-летний неоднократно судимый сосед. Городу55 удалось узнать, что мужчина был бывшим учеником убитой, та преподавала в школе до 82 лет. Омича заключили на два месяца отправили в СИЗО.

Жуткие происшествия в Омске

И еще одна страшная подборка. Расскажем о смертельных инцидентах недели:

Не все происшествия на неделе были с летальным исходом. Представляем случаи удачного спасения:

Ураган в Омске

6 июля омичей предупредили о надвигающемся шторме. Прогнозы синоптиков сбылись на следующий день. Во второй половине дня 7 июля на город обрушился настоящий тропический ливень. Мы публиковали видео.

На непогоду первыми отреагировали таксисты: цены увеличились в шесть раз. Город встал в 10-балльные пробки. Коммунальщики оперативно перешли на особый режим работы.

Деревья вырывало с корнями, страдали автомобили. Мы показываем последствия разгула стихии. Прогнозы не утешали, ураган мог продолжиться, к омичам обратились с рекомендациями: что делать при происшествиях. 8 июля стало известно, за ночь рабочие откачали с улиц 900 кубометров воды.

Жалобы на транспорт в Омске

О наболевшем. Ровно неделю назад мы публиковали материал о жалобах омичей на новую схему движения общественного транспорта. Неделя началась с новости о прокурорской проверке. Параллельно Контрольно-счетная палата тоже исследовала работу в области пассажирского транспорта. Выявлен ряд нарушений. Дорожникам теперь придется их устранять. 5 июля стало известно о переходе на новую схему еще одного популярного маршрута. На этот раз дачного.

Несмотря на всеобщее недовольство, местный дептранс 4 июля подвел итоги первых дней работы маршруток по измененным схемам. Спойлер: реформа уже приносит неплохие результаты, считают чиновники. Под конец рабочей недели в маршрутке по городу прокатился мэр Сергей Шелест.

Выбросы в Омске

Без лишних слов хотим просто привести вам сухие факты:

3 июля. В Омске снова ввели режим НМУ. Жители Левого берега и поселка Чкаловский жаловались на химический запах.

4 июля. Четвертый раз за месяц метеорологи объявляли режим «черного неба».

7 июля. Снова НМУ и недовольства не только горожан, но и сельчан, слова о выбросах, «диком запахе мазута», сероводороде и приступах тошноты. В этот же день синоптики подвели итоги июня: девять дней «черного неба».

9 июля. Угадаете? Да, режим НМУ и избыток сероводорода. Омичи говорили еще про запах газа и химии.

Это что касается воздуха. У нас и с водой проблемы есть. Стоило минприроды объявить о проекте по оздоровлению местных водоемов, как жители обратили внимание на жуткие масляные пятна на Оми и Иртыше.

Бойко получит мандат Варнавского

В среду мы с инсайдом подъехали. Нам стало известно, что мандат бессменного председателя Законодательного Собрания Омской области Владимира Варнавского перейдет к первому вице-губернатору Валерию Бойко. Он уже выиграл праймериз «Единой России» на Муромцевском одномандатном округе.

К слову о депутатах, чиновниках и влиянии. Мы подготовили очередной материал про влиятельные династии нашего региона. На этот раз вещаем про семью Антропенко:

Владельцы Омской области. Семья Антропенко
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Не уходим от Заксобрания. 7 июля партия «Единая Россия» выдвинула своего кандидата на пост спикера областного парламента. Им предсказуемо стал нынешний ИО Александр Артемов.

Кадровые перестановки

Что ни день, то новые руководители. Во вторник без главы остался муниципальный «Комбинат специальных услуг». Уволился с поста Сергей Угрюмов. В среду Город55 вновь порадовал инсайдом: мы выяснили, что на ближайшем заседании регионального кабмина объявят о назначении Антона Киселева первым замминистра региональной политики. В четверг в местном минобразования переназначили заместителей Ивана Кротта. В субботу выяснилось, что пост директора Росздравнадзора покинул Георгий Третьяков. Назначен врио. А в воскресенье аналогичная ситуация произошла с областным МФЦ.

Бесплатный концерт Чичериной, «Любинский. ART», «АгроОмск-2023»

У омичей насыщенное лето! Рассказываем, что было и что будет.

  • В парке имени 30-летия ВЛКСМ омичам бесплатно покажут кино под открытым небом. Сеансы пройдут 15, 16, 22 и 23 июля. Гости фестиваля смогут проголосовать за понравившийся фильм.
  • В Омске в третий раз прошел конкурс дизайнеров Omsk Fashion Weekend-2023. Неделю моды подготовила Омская Арт-резиденция ОмГТУ. На подиуме — более 200 работ от 62 дизайнеров со всей страны.
  • В День семьи, любви и верности в в сквере Дружбы народов прошел тематический пикник. Гостей ждали творческие мастер-классы и терапевтическая встреча с четвероногими друзьями (канистерапия). Самых маленьких встретили на площадке «Мама и малыш».
  • На «Зеленом острове» выступят Юлия Чичерина и группа «УмаТурман». Фестиваль пройдет 15 июля. Вход свободный.
  • В Омске прошел фестиваль «Любинский. ART». Гостей ждали 8 июля в сквере имени Дзержинского. Территорию разделили на тематические зоны: «Мода будущего», «Художники и стрит-арт», «Музыка», «Театр» и многие другие.
  • На «АгроОмск-2023» заявилось более 250 участников. XIX Сибирская агротехническая выставка-ярмарка пройдет в парке «На Королева» с 24 по 30 июля. Главная тема «АгроОмска-2023» — импортозамещение.
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