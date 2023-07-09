Сокрушительный ураган, жалобы омичей на транспорт, бесплатный концерт Чичериной

О наболевшем. Ровно неделю назад мы публиковали материал о жалобах омичей на новую схему движения общественного транспорта. Неделя началась с новости о прокурорской проверке. Параллельно Контрольно-счетная палата тоже исследовала работу в области пассажирского транспорта. Выявлен ряд нарушений. Дорожникам теперь придется их устранять. 5 июля стало известно о переходе на новую схему еще одного популярного маршрута. На этот раз дачного.