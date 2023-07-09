Смена руководства. Кто возглавил МФЦ Омской области

Известно, что в 2009 году она зарегистрировала свое ИП. Занималась производством фруктовых и овощных соков. Организация позже была ликвидирована по решению владельца. До назначения на пост ИО Карпекина занимала должность заместителя руководителя, курировала организацию приема граждан.