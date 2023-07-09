Смена руководства. Кто возглавил МФЦ Омской области

Posted Сегодня, 05:28
Published Сегодня, 05:28
Modified Сегодня, 05:30
Updated Сегодня, 05:30
Информация в ЕГРЮЛ о БУ Омской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» изменилась. Новым исполняющим обязанности руководителя с 6 июля значится Марина Карпекина.
Известно, что в 2009 году она зарегистрировала свое ИП. Занималась производством фруктовых и овощных соков. Организация позже была ликвидирована по решению владельца. До назначения на пост ИО Карпекина занимала должность заместителя руководителя, курировала организацию приема граждан.
С 2017 года региональным МФЦ управляла Ирина Неустроева. Головной офис находится в Омске на проспекте Мира, 39. Юридическое лицо было зарегистрировано в 2007 году.