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Смена руководства. Кто возглавил МФЦ Омской области

9 июля 2023, 05:28
Фото: 1MI
иллюстрация

В Омской области сменился руководитель МФЦ

Пока с приставкой «ИО».

Информация в ЕГРЮЛ о БУ Омской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» изменилась. Новым исполняющим обязанности руководителя с 6 июля значится Марина Карпекина.

Известно, что в 2009 году она зарегистрировала свое ИП. Занималась производством фруктовых и овощных соков. Организация позже была ликвидирована по решению владельца. До назначения на пост ИО Карпекина занимала должность заместителя руководителя, курировала организацию приема граждан.

С 2017 года региональным МФЦ управляла Ирина Неустроева. Головной офис находится в Омске на проспекте Мира, 39. Юридическое лицо было зарегистрировано в 2007 году.

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#МФЦ#Руководитель#Бизнес#Экономика#Новости#Омск#Омская область
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